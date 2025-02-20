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    巧合？ 彰化里長毆妻致死 里民大嘆前後2里長都出事

    彰化某里長傳出毆妻致死案，里民嘆息前後兩位里長都出事，不勝唏噓。（資料照）

    彰化某里長傳出毆妻致死案，里民嘆息前後兩位里長都出事，不勝唏噓。（資料照）

    2025/02/20 13:40

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣某里長毆妻致死案曝光後，里民大嘆前後2位里長都出事，前一位在不當里長後，跑到中國發展，卻因為在中國涉嫌製造毒品被處死刑，當時地方就大為震驚，如今傳出現任里長把老婆打到重傷不治，更讓里民又怒又驚。

    地方人士表示，某里長把老婆打到重傷住院不治，如今還因殺人罪、家暴罪嫌羈押禁見，成為地方議論紛紛的討論話題。只是非常巧合的是，這一里的前後里長相繼出事，前一任是與製毒有關，接任里長則是家暴，相同的都是兩人都是3連霸里長，也都因為喜歡賭博而欠下大筆債務。

    地方人士指出，前一位里長當了3屆里長，在里長任內因睹博欠債，鋌而走險捲入安毒工廠案，當時還被調查局南機站查獲，起獲大批製毒工具，發現該集團用感冒藥煉製安毒原料麻黃素，幕後主嫌都指向這位里長，當時他則嚴詞否認。後來轉往中國發展，卻因為在中國涉嫌製造毒品，被查獲處死刑遭到槍決。

    地方人士說，這位毆妻致死的里長，也是3連霸里長，以送餐服務、參與地方宮廟，都獲得各界好評，里長老婆更是里長的好幫手。殊不知里長卻會動手打老婆，賭博欠下幾百萬元，沒錢跟老婆要錢，要不到錢就打，還在去年冬至前一天，動手把老婆打到重傷，送醫42天宣告不治，里長不只把監視器主機藏起來，在網路社群還假裝愛妻形象，如今一一被戳破。

    地方人士表示，里民都非常感嘆，這個里因為前後2位里長都出事，也讓該里的人心波動，里民也不勝唏噓。

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