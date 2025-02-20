花蓮壽豐山坡地遭濫倒事業廢棄物 檢警逮6人法辦

花蓮壽豐一處山坡地遭地主提供給業者棄置事業廢棄物，且部分內容含有毒污染源。（花蓮地檢署提供）

2025/02/20 11:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮50多歲的陳姓兄弟，9個多月前把位在壽豐鄉私人土地及一旁國有山坡地，陸續違法提供給10個裝潢業者棄置事業廢棄物，部分還含有毒污染源，花蓮地檢署組成專案指揮警方，昨傳喚13名被告到案，認為陳男等6人犯罪嫌疑重大，諭知陳弟10萬元交保，陳兄與其他業者則分別3萬交保及科技監控。

花蓮地檢署日前接獲情資，指出壽豐鄉某處私人土地及國有山坡地遭人棄置大量不明廢棄物，立即指派檢察官蕭百麟組成專案小組偵辦。19日指揮內保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣警察局刑事警察大隊，會同花蓮縣環境保護局，持法院核發的搜索票兵分多路前往16處搜索，並傳喚涉案被告13人到案說明，查扣13台犯罪用車輛。

請繼續往下閱讀...

檢警偵辦發現，私人土地的2名地主互為兄弟，2人為牟取不法利益，把自己的土地及鄰近的國有土地，提供給裝潢業者棄置事業廢棄物，利用3.5頓貨車甚至小發財車載運至月眉193線路旁棄置，不僅部分內含有毒化學物質，且時間長達9個月以上，恐破壞國土保育並造成環境污染，影響生態甚鉅。

據了解，棄置廢棄物的土地範圍除陳男2人的土地，也包括第九河川分署、國產署、林保署花蓮分署的土地，且其中1人還住在裡面，並在一旁種植蔬果、飼養家畜，中間還有產業道路可以通行，警方初步目視整體土地範圍約花蓮美崙田徑場大，廢棄物則呈現四處各丟一些的狀態。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬說，本案涉及被告人數眾多，檢方啟動團隊辦案模式，由5名檢察官協同複訊，相互討論及分析案件細節與相關事證。

經檢方審酌案情，認為陳男等6人涉犯《廢棄物清理法》未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，及未領有廢棄物清除、處理文件，而從事廢棄物貯存、清除、處理；《刑法》竊佔、《水土保持法》山坡地保育利用條例等罪嫌重大，但無羈押必要，考量陳弟犯罪嫌疑較重大，諭知10萬元交保、陳兄與1名業者則是科技監控，另外2人3萬元交保、1人3萬元交保及科技監控。

花蓮壽豐一處山坡地遭地主提供給業者棄置事業廢棄物，且部分內容含有毒污染源。（花蓮地檢署提供）

花蓮壽豐一處山坡地遭地主提供給業者棄置事業廢棄物，且部分內容含有毒污染源。（花蓮地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法