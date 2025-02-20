全台最大黃牛業者11人被訴！主腦夫妻求刑7年以上 檢斥惡性重大

黃牛夫妻檔劉旻岳（遮頭者）與其張姓妻子去年10月落網後，劉遭收押偵辦。（資料照）

2025/02/20 10:13

〔記者王定傳／台北報導〕夫妻檔劉旻岳與其妻子張依萍看準黃牛票生意有利可圖，找工程師、助理組成黃牛集團，對外號稱是「全台最大黃牛票業者」，招攬販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票，集團不法所得約4353萬餘元，夫妻檔去年10月落網，檢方將劉聲押，劉男當時還崩潰大喊「我不想活了」，仍被收押禁見，經台北地檢署蒐證調查後，今日依刑法行使偽造凖私文書及違反文化創意產業發展法等起訴這對夫妻檔及集團成員共11人，並對劉、張求處7年以上徒刑。

根據檢方調查，整個集團犯罪所得約4354萬餘元，其中劉姓夫妻檔的集團約2777萬餘元，不僅如此，集團銷售黃牛票約6601張訂單，張數共13244張；他們購買的演唱會包含藝人周杰倫、張惠妹、劉德華、伍佰、LISA、魔力紅、亞洲棒球錦標賽等。

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檢方斥責劉姓夫妻所為除加重售票系統的負荷外，也影響社會交易及市場秩序甚鉅，兩人犯後飾詞狡辯，視公平售票及市場秩序於無物，犯罪情節及惡性均屬重大，請法院從重量刑，定執行刑7年以上徒刑。

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