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    首頁　>　社會

    台中KTV臨檢 越籍爆乳女四處逃竄

    霧峰分局近日臨檢轄區有女陪侍的KTV，穿著清涼爆乳裝的越籍女子躲進密室仍被揪出。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局近日臨檢轄區有女陪侍的KTV，穿著清涼爆乳裝的越籍女子躲進密室仍被揪出。（記者陳建志翻攝）

    2025/02/20 09:36

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局霧峰分局近日對轄內列管，有女陪侍且有治安、公安疑慮的KTV、酒店等營業場所，實施密集性且高強度的臨檢，穿著清涼、爆乳裝的越籍女子，見狀四處逃竄，一度躲進廁所、夾層，仍被員警一一揪出，清查後發現有2人逾期居留、5人非法工作，全部依法送辦、裁處。

    霧峰分局近日結合移民署，以優勢警力突襲臨檢大里區新明路及永隆路上2家有女陪侍的視聽歌唱KTV，店內多名穿著清涼、火辣的女子，見警方登門臨檢驚慌逃竄、四處躲藏，有人躲進廁所，也有人躲進改裝的夾層密室中，不過都被警方識破一一揪出。

    警方經逐一清查比對身分後，共計查獲2名逾期居留及5名非法工作外籍移工，因違反入出國及移民法、就業服務法等情事，分別移請移民署及各主管機關依法裁處。

    霧峰分局表示，警方將持續加強臨檢與查察，針對轄內特定營業場所進行不定期稽查，防範人口販運、非法工作及其他犯罪行為。同時呼籲業者應合法聘僱勞工，勿提供非法外籍勞工工作機會，以免觸法。警方也將持續本項工作，展現取締決心，全力維護轄區治安與社會安定。

    霧峰分局近日臨檢大里區有女陪侍的KTV，穿著爆乳裝的越籍女子躲進廁所仍被揪出。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局近日臨檢大里區有女陪侍的KTV，穿著爆乳裝的越籍女子躲進廁所仍被揪出。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局近日臨檢大里區有女陪侍的KTV，查獲多名逾期、非法工作的越籍女子。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局近日臨檢大里區有女陪侍的KTV，查獲多名逾期、非法工作的越籍女子。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局近日臨檢大里區有女陪侍的KTV，查獲多名逾期、非法工作的越籍女子。（記者陳建志翻攝）

    霧峰分局近日臨檢大里區有女陪侍的KTV，查獲多名逾期、非法工作的越籍女子。（記者陳建志翻攝）

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