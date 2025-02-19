北市議員陳怡君涉詐助理費交保 檢抗告成功發回更裁

台北市議員陳怡君（中）被控以親友充當人頭助理詐領助理費。（資料照）

2025/02/19 20:59

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭助理，詐領助理費，士林地檢署偵查後聲請羈押禁見，士林地院裁定100萬元交保，限制出境、出海8個月。士檢不服提起抗告，高等法院今天（19日）上午收到抗告卷證，分案組成合議庭審理，晚間裁定撤銷發回士院更裁。不得再抗告。

高院裁定指出，士院原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」的關聯性，亦未審酌陳怡君與其餘尚未到案助理間是否已無勾串可能，且諭令陳不得與本案共犯、證人接觸部分，是否得以達到防免其等勾串之目的，仍有疑問，因原裁定尚有疏誤 之處，檢察 官抗告為有理由，應撤銷原裁定，並發回士院更為適當的裁定。

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台北市議員陳怡君去年被檢舉，自2019年年起涉嫌利用胞弟陳衛德夫婦、議會辦公室主任張惠霖胞姊、前員工賀男等4名親友，輪流充當人頭助理，向議會不實申領助理費，初估5年內共詐領助理費約300多萬元。

但陳怡君面對媒體詢問，否認詐領助理費，喊話「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」。

檢調蒐證後，懷疑陳怡君涉嫌重大，本月12日兵分13路，搜索陳怡君的議會辦公室、服務處等處，並將陳怡君等多人約談到案。

檢方調查認為，由於相關證人、被告供述不一，且有人頭坦承未實際從事議員助理公務，認定陳怡君、辦公室主任張惠霖涉犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，罪嫌重大，且有勾串之虞，向士院聲押禁見2人。

士院審理後，僅裁定張惠霖羈押禁見，另認定陳怡君無羈押必要，裁定100萬交保，並限制出境、出海8個月，限制住居於戶地。士檢不服，向高等法院提起抗告。

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