台中警友站副站長涉七期豪宅虐殺 老虎鉗拔牙嗆「讓你知道人間地獄」，

劉男（圖中）涉入豪宅虐殺案，他案發時還是警友站副站長，中檢依凌虐而私行拘禁致死等罪名起訴。（民眾提供）

2025/02/19 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市七期豪宅去年（2024年）10月19日發生驚悚命案，27歲許男慘遭凌虐致死，主嫌劉男竟是台中市警局第六分局的警友站副站長，他被控與共犯施暴手段兇殘，包括用鋁製球棒毆打，用尖刀與鈑手戳刺死者，持打火機灼燒且強迫吞毒品，還用電擊棒電擊、空氣槍射擊，甚至持老虎鉗拔牙齒等，還拍下施虐過程並嗆聲「讓你知道什麼叫人間地獄」，台中地檢署今天依凌虐而私行拘禁致死罪等罪名起訴劉男等3人，另一涉案少年由少年法庭審理。

此案爆發後，也因劉男具有警友站副站長身分，卻從事仲介陪酒等行業，又持有毒品且凌虐手下致死等重大犯行，引發社會輿論撻伐，第六分局火速將他剔除警友站副站長職務。

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起訴書指出，劉男於2020年起聘僱死者許男當助理，2024年10月18日，劉男等人因傳播小姐款項報帳，與許男起爭執，劉男等共犯共4人（含林姓少年）禁止許男離開中市七期豪宅現場，於陽台脫去許男衣褲，許男僅著內褲後，由劉男等4人施虐。

起訴書列舉的施虐手法，包括用鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打；用六角鈑手戳刺；用尖刀割刺；用打火機灼燒；強迫服用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮等成分的毒品咖啡包；用電擊棒電擊；持空氣槍射擊；以吸塵器尖端戳刺；持老虎鉗夾拔牙齒；潑灑酒及辣椒醬，之後再用電線、膠帶綑綁許男手腳，將許男拖入屋內廚房繼續施虐。

4人施虐時還錄影，外流的錄影畫面顯示，許男雙手被反綁，嘴巴被膠帶封住，劉男等人輪流以電擊棒、鋁棒輪流施虐，揚言「我是變態、欠錢要不要還」、「你惹錯人了」、「今天送你上公海、去柬埔寨、去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄」，見許男逐漸昏迷，還嗆聲「裝死、上點麻藥就好，這麼壯不會死」。

許男嚴重，翌日（19日）上午9時許昏迷失去意識，劉男等人嘗試急救，並聯絡民間救護車救護技術員，同日晚間6時25分許抵達案發地前，許男仍因肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡。

台中地檢署今天依加重妨害自由罪（三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪），以及毒品危害防制條例的以強暴方法使人施用第三級毒品等罪名起訴3人，應由國民法官參與審理庭承審。

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