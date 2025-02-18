都是砲彈飛車！台中1小時2酒駕自撞 撞斷路燈、穿車縫毀招牌

圖中白色轎車騎上分隔島後撞斷路燈。（民眾提供）

2025/02/18 19:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天凌晨接連傳出2起酒駕自撞車禍，西區3時許傳出撞擊聲，一名陳男騎上分隔島撞毀路燈，未料一小時後北區又傳出碰撞聲，楊男右轉失控，衝進對面店家撞毀招牌，所幸這2起車禍都未造成傷亡，但2名醉男酒測值均超標，詢後都依公共危險罪嫌送辦。

首宗事故發生在凌晨3時許，台中市第一分局獲報，西區忠明南路有交通事故，員警趕赴處理，經查，46歲陳男當時開車由五權西路右轉忠明南路時，疑因酒後注意力不集中，碰的一聲竟高速自撞分隔島，因撞擊力道猛烈，除整輛車橫在分隔島上還撞斷路燈，所幸陳男未受傷也未波及其他人車。

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未料相隔一小時，另宗酒駕車禍發生在北區健行路，38歲楊姓男子酒後駕駛休旅車，在行經中清路右轉健行路時失控暴衝，車輛像「砲彈」般衝向對向等紅燈的車陣，眼看就要發生連環車禍，竟驚險從3輛汽機車的車縫中穿過，最後失控逆向撞進騎樓，撞毀店家招牌，現場一片狼藉。

該起自撞導致車輛保險桿嚴重毀損，所幸未造成人員傷亡，警方發現楊男渾身酒氣，走路搖搖晃晃，情緒激動，明顯已達無法安全駕駛的程度，酒測值也超過法定標準值，詢後依公共危險罪嫌送辦；警方呼籲，酒駕零容忍，千萬不要拿自己和他人的生命開玩笑！「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」的觀念，絕對不能忘！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

休旅車則是失控逆向撞毀招牌。（民眾提供）

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