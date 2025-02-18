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    台中警界31人改罰單背貪污罵名 今開庭盼法官提憲法訴訟

    台中市警局31名員警涉入「白單改紅單」圖利官司，今天開庭希望法官能提起「憲法訴訟」，讓他們有退路可走，未來還有機會能回復警職。（記者陳建志攝）

    台中市警局31名員警涉入「白單改紅單」圖利官司，今天開庭希望法官能提起「憲法訴訟」，讓他們有退路可走，未來還有機會能回復警職。（記者陳建志攝）

    2025/02/18 17:16

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署去年9月起偵辦，台中市警局第六分局西屯派出所官警涉嫌接受警友會或友人、同事關說，將逕行舉發「白單」（違規者不在現場），改成罰款較低的當場舉發「紅單」，包括前西屯所長金桂明、李姓巡佐依貪污圖利罪分兩波起訴31人，今天台中地院首度開庭，10多名出庭員警幾乎都認罪，不過辯護人希望法官能提起憲法訴訟，爭取本案能適用刑法213條偽造文書，而非用貪污圖利罪。

    涉入此案的關鍵人物李姓巡佐，今天和10多名員警一起出庭，李男維持偵查時認罪的態度，其餘涉案員警也幾乎都認罪，不過郭姓等11名涉案員警委任的律師王捷拓團隊，今天開庭時認為，員警因改單差額僅數百元，卻被處貪污圖利重罪，未來恐還會被褫奪公權，無法再任公職，可說是剝奪了他們的生存權、工作權。

    王捷拓提到，包括清潔隊員把回收物送給拾荒阿嬤，被判貪污圖利，還有台中看守所黃姓管理員私下將自己1包85元的香菸給陳姓受刑人抽，被依貪污治罪條例中的圖利重罪判刑，當時檢察總長江惠民認為，此類犯行應屬行政違規而已，為他提出非常上訴，雖遭最高法院駁回，但顯見此種不論金額高低、情節都發動貪污罪值得檢討。

    王捷拓指出，警員變造1、2張罰單，未圖利自己，屬於貪污治罪條例最輕微的犯行，但卻沒有因為情節不同，有層級化處遇，與其他重大貪污犯罪無異，有違憲之虞，當庭請求審判長能否就此案提起「憲法訴訟」，或是以刑法213條偽造文書罪論處。

    涉案員警也認為，因身處對上級絕對服從的工作環境，加上相信幹部，才會依指示改單，如今卻可能因此沒工作，還背上貪污的罵名，希望法官能提起「憲法訴訟」，讓他們有退路可走，未來還有機會能回復警職。

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