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    台中男下午等紅燈毆打女騎士被逮 一查......嚇！上午還攻擊超商女顧客

    員警直擊翁男當街施暴立即逮人。（警方提供）

    員警直擊翁男當街施暴立即逮人。（警方提供）

    2025/02/18 12:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨日（17日）發生兩起隨機攻擊案件，受害者均為女性，經查，翁姓男子因精神狀況不佳，上午先在太平區一間超商徒手攻擊王姓女顧客，下午騎機車行經西區，又在停等紅燈時毆打另名林姓女騎士，當場被警方直擊逮捕，警詢後除依傷害罪嫌送辦，並已強制送醫治療。

    經查，31歲翁姓男子因精神狀況不佳，有就醫紀錄，昨天上午10時許、下午2時許，分別在太平區超商內、西區三民路邊，毆打王姓女顧客（51歲）、林姓女機車騎士（35歲），除造成王女臉部受傷，也導致林女下唇、左前臂、後胸等處挫傷。

    警方今天表示，第一分局西區所員警，昨下午剛好在西區三民路、民權路口協助一名老翁尋找遺失物，當場直擊翁男在停等紅燈時，毆打騎機車的林姓女子，立即上前制止並以現行犯逮捕，進一步查詢後發現，翁男稍早已涉及太平區超商攻擊案，將擴大清查翁是否涉及其他類似刑案，警詢後依傷害罪送辦。

    警方表示，目前翁男已被強制送醫治療，將與衛生機關配合列管本個案，避免類似情事發生，另絕對不容有脫序行為發生，警方絕對從嚴究辦，保護市民安全。

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