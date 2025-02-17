重機大叔慘了！捏加油女屁股1下 判8月徒刑

男子在加油時，捏加油女員工屁股一下，被判8月徒刑。示意圖。（資料照）

2025/02/17 15:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名現年60歲的重機車男到員林市一間加油站加油，他利用掏錢之際，伸手捏了女加油員工屁股一下後離去，女子不甘心被「吃豆腐」，到警局報警提告。男子到案後辯稱「不小心」，又認為「這是小事」，是加油站長和女員工合力來「坑」他，拒絕認錯。由於罪證確鑿，法官因此判他8月徒刑。

一名法界人士說，類似「加油起色心」的案件時有所聞，通常當事人只要賠錢、認錯，法官大都會給予拘役或罰金的處罰，該案因被告犯後態度不佳，不僅未與對方和解，還污衊對方敲竹槓，因此遭重判，並不令人意外。

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男子坦承右手碰觸到對方的臀部，但矢口否認性騷擾，他辯稱，自己坐在機車上，機車靠近收費亭，加油時，想拿錢給對方，不小心摸到屁股而已。

受害的女員工說，對方突然伸出右手捏她臀部，她嚇一跳，立即用手撥開他，再去跟男同事和站長講，男同事接手幫他加油，站長跟對方說，這邊都有監視器，客人回應說「是不小心的，歹勢歹勢」，就騎走了。

該案進入法院審理，法官檢視監視錄影畫面發現，被告伸手觸碰甲女臀部的動作，顯得相當不必要且不自然，若非刻意為之，實不致如此。監視器錄影除佐證告訴人指述有據足以採信外，亦可戳破被告所謂「不小心」之說，其辯解純為粉飾卸責之詞。

法官表示，被告在人來人往的加油站公然犯案，行徑大膽，犯行經監視器攝錄歷歷，顯然是刻意為之，證據確鑿，卻仍面不改色，猶抱不實辯詞，矢口否認犯行，更埋怨被害人求償金額過高，指被害人與站長套招敲竹槓，絲毫不在意其犯行對告訴人所造成之心理驚嚇，犯後態度甚為惡劣，依性騷擾防治法第25條第1項前段之性騷擾罪，處有期徒刑8月。

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