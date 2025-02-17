狂偷超市商品被逮 禿頭男竟用麥克筆塗黑當頭髮

由於陳嫌前額微禿，因此用麥克筆塗黑偽裝成頭髮，警方將其逮捕後，才發現他去年底也用同樣手法竊取商品。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/17 13:56

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓男子日前到永和區一間超市竊取商品，昨天又故技重施竊取火鍋料，但當場被店員發現報警逮人，而陳嫌被警方帶回後，驚見他竟為了不被認出，特意在禿頭地方用麥克筆上色偽裝成頭髮，以為就可以掩人耳目，令警方啼笑皆非。

據了解，住在新北中和的74歲陳嫌，前額沒有頭髮因此有禿頭特徵，疑似為躲避警方辨識，竟異想天開利用麥克筆，將禿頭的地方塗黑貌似真髮，再到賣場竊取商品。

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永和警分局調查，陳嫌去年底在永和區永貞路一間超市竊取啤酒後離去，以為神不知鬼不覺的他，昨天早上又跑到同一間超商竊取火鍋料，但這次被店員目擊，直接報警逮人。

據指出，警方將陳嫌帶回派出所後，驚見他禿頭的地方有麥克筆塗黑痕跡，進一步比對後，才發現他去年底也用同樣方式竊取商品，由於陳嫌涉及2件竊盜案，警方詢依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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陳姓男子日前到永和區一間超市竊取商品，昨天又故技重施竊取火鍋料，但當場被店員發現報警逮人，而陳嫌被警方帶回後，驚覺他竟為了不被認出，特意在禿頭的地方用麥克筆上色。（記者陸運鋒翻攝）

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