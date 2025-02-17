高雄救護車路口被撞 肇事女駕駛未禮讓挨罰又吊照

1輛救護車行經十全二路與博愛一路口時，遭綠燈起步的休旅車撞上。（民眾提供）

2025/02/17 12:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（17）日上午10點半多，高雄市三民區十全二路與博愛一路口發生一起救護車與休旅車的車禍，當時1輛救護車載著急病患者並鳴笛行經路口，遭陳女（29歲）駕駛的休旅車撞擊，幸好救護車上病患及相關人等皆未受傷，但陳女因未禮讓救護車先行，將被開罰3600元並吊銷駕照。

三民一分局哈爾濱所指出，陳女駕駛休旅車沿博愛一路往南直行，行經十全二路口時，與吳男（42歲）駕駛救護車沿十全二路往東直行時雙方發生碰撞，救護車上搭載急病就醫病患，幸病患及雙方駕駛及皆無受傷，酒測值均為0。

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警方初步肇因研判，救護車載運病患途中有鳴笛，疑為陳女未禮讓救護車先行，詳細肇因尚待交通警察大隊進一步鑑定分析。陳女未禮讓救護車部分，涉違反道路交通管理處罰條例第45條第2項「聞消防車、救護車...警號，不立即避讓者」，處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，將一併予以製單舉發。

救護車行經十全二路與博愛一路口時，遭綠燈起步的休旅車撞上。（民眾提供）

救護車發生車禍，急調另一輛救護車轉送患者就醫，幸無大礙。（民眾提供）

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