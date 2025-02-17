台88快速道女子被高速撞飛死亡 3人到案說明

台88女駕駛被高速撞飛死亡案現場。（圖由屏東縣消防局提供）

2025/02/17 11:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕台88快速道路萬丹路段昨天（16日）晚間10時11分許，屏東往高雄方向15.5K處發生2部小轎車追撞事故，後車的張姓女駕駛及前車的張姓男駕駛下車到後方擺放完三角警示牌，2人在分隔島旁等待警方到場時，遭到同向李姓男子駕駛的小轎車高速撞擊，張女直接被撞飛到對向車道，再遭到對向行經的車輛2次碾過，當場死亡，張男則手部及臉部受傷送醫，今天已有3名疑似碾過張女的駕駛人向警方說明，警方已調閱相關監視器及採證相關跡證，來釐清責任。

屏東警分局調查，死者張女為高雄市人，昨晚從屏東開車上台88要返回家中，因為前方塞車，導致煞車不及碰撞了前車，情況並不嚴重，因此和前車的張男，一起下車，拿了三角警示牌到車後放置，並且到內側的安全島等待警方前來處理，沒想到同向後方來車的駕駛李男沒有注意，高速撞到張女的車子後再衝進內側安全島撞飛張女、撞傷張男的重大事故，警方對相關駕駛人酒測皆為0，而今天已有在3名駕駛人主動向警方說明，表明昨晚疑似在事故場有輾壓到從對向車道噴飛過來張女，警方已針對相關車輛行採證比對來釐清責任。

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警方說，駕駛人於快速道路發生事故時，應立即開啟警示燈，評估環境安全後再擺放三角警示標誌，並迅速撤離至安全地帶，同時撥打110報案，避免發生2次事故，而依據道路交通事故處理辦法第4條第1款，快速道路三角警示標誌應放置在故事後方80公尺的地方，行駛快速道路駕駛不要超速行駛，並注意車前狀況，確保行車安全。

台88女駕駛被高速撞飛死亡，警方在現場指揮。（圖由屏東警分局提供）

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