台南安南區驚傳計程車追撞8車 小黃側翻1運將傷送醫

一輛計程車在台南安南區安和路一段涉追撞兩輛汽車與六輛機車，造成計程車側翻司機受困受傷，警、消人員到場救援。（圖：民眾提供）

2025/02/17 09:21

〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨7點40多分許，台南市安南區安和路1段53號前方發生嚴重追撞車禍，1輛計程車涉追撞2輛汽車與6輛機車，造成計程車側翻在路旁，車內駕駛受困。警、消人員獲報趕到現場，消防人員使用破壞器材救出受傷的50多歲男駕駛，送醫救治；其他汽車、機車多位駕駛有的傷勢輕、覺得無大礙，均未被救護車送醫。

這起車禍發生後，因傳出3輛汽車與多輛機車發生追撞事故，有多人受傷及有人受困。南市消防局119勤務中心不敢大意，急派安南區與鄰近的北區、永康區救災、救護車輛前往。

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消防人員到場發現是1輛小黃計程車疑失控追撞2輛汽車與6輛機車，計程車撞擊力還頗大、側翻在路旁，車內1名中年男駕駛受困。消防員即動用破壞器材破壞該車前擋風玻璃，救出受傷的小黃駕駛。

據了解，受傷的小黃駕駛約50多歲，頭部有撕裂傷，意識對痛有反應、情緒躁動，從車內脫困後即由救護車將他送到永康奇美醫院救治；其他遭撞的汽車與機車駕駛人均未送醫。確切的車禍肇事原因與責任，由轄區市警三分局進一步採證調查釐清。

消防人員利用破壞器材破壞計程車擋風玻璃，救出受困受傷的男駕駛。（圖：民眾提供）

消防人員利用破壞器材破壞計程車擋風玻璃，救出受困受傷的男駕駛。（圖：民眾提供）

一輛計程車在台南安南區安和路一段涉追撞2輛汽車與6輛機車。（圖：民眾提供）

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