為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南安南區驚傳計程車追撞8車 小黃側翻1運將傷送醫

    一輛計程車在台南安南區安和路一段涉追撞兩輛汽車與六輛機車，造成計程車側翻司機受困受傷，警、消人員到場救援。（圖：民眾提供）

    一輛計程車在台南安南區安和路一段涉追撞兩輛汽車與六輛機車，造成計程車側翻司機受困受傷，警、消人員到場救援。（圖：民眾提供）

    2025/02/17 09:21

    〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨7點40多分許，台南市安南區安和路1段53號前方發生嚴重追撞車禍，1輛計程車涉追撞2輛汽車與6輛機車，造成計程車側翻在路旁，車內駕駛受困。警、消人員獲報趕到現場，消防人員使用破壞器材救出受傷的50多歲男駕駛，送醫救治；其他汽車、機車多位駕駛有的傷勢輕、覺得無大礙，均未被救護車送醫。

    這起車禍發生後，因傳出3輛汽車與多輛機車發生追撞事故，有多人受傷及有人受困。南市消防局119勤務中心不敢大意，急派安南區與鄰近的北區、永康區救災、救護車輛前往。

    消防人員到場發現是1輛小黃計程車疑失控追撞2輛汽車與6輛機車，計程車撞擊力還頗大、側翻在路旁，車內1名中年男駕駛受困。消防員即動用破壞器材破壞該車前擋風玻璃，救出受傷的小黃駕駛。

    據了解，受傷的小黃駕駛約50多歲，頭部有撕裂傷，意識對痛有反應、情緒躁動，從車內脫困後即由救護車將他送到永康奇美醫院救治；其他遭撞的汽車與機車駕駛人均未送醫。確切的車禍肇事原因與責任，由轄區市警三分局進一步採證調查釐清。

    消防人員利用破壞器材破壞計程車擋風玻璃，救出受困受傷的男駕駛。（圖：民眾提供）

    消防人員利用破壞器材破壞計程車擋風玻璃，救出受困受傷的男駕駛。（圖：民眾提供）

    消防人員利用破壞器材破壞計程車擋風玻璃，救出受困受傷的男駕駛。（圖：民眾提供）

    消防人員利用破壞器材破壞計程車擋風玻璃，救出受困受傷的男駕駛。（圖：民眾提供）

    一輛計程車在台南安南區安和路一段涉追撞2輛汽車與6輛機車。（圖：民眾提供）

    一輛計程車在台南安南區安和路一段涉追撞2輛汽車與6輛機車。（圖：民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播