為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不只「給愛麗絲」！ 台中清潔車加送反毒神曲 民眾倒垃圾邊「洗腦」

    警方透過環保清潔車懸掛反毒布條，讓民眾邊倒垃圾邊洗腦。（警方提供）

    警方透過環保清潔車懸掛反毒布條，讓民眾邊倒垃圾邊洗腦。（警方提供）

    2025/02/16 10:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市清潔車最近不只播放經典「給愛麗絲」，還有期間限定神曲強勢客串！原來是市警局少年隊為宣傳反毒，發揮創意率全國之先，在上百輛環保車懸掛反毒布條，並播放反毒主題曲「Don’t do it」，讓民眾邊倒垃圾邊「洗腦」，增加並擴大民眾反毒觀念及意識。

    台中市少年隊近期展開一項創新宣傳活動，透過環保清潔車懸掛反毒布條，向市民傳遞「我與毒品遠距離，健康與我零距離」的強烈訊息，更將反毒主題曲「Don’t do it」在環保車巡迴宣傳播放，而該主題曲是由標案委外的團隊寫歌，再辦理徵選。

    最後選出台中市來自台中二中、明道、惠文、忠明、清水高中的5名學生（4女1男）演唱，MV影片去年底在台中市警局的網路平台發表，也在台中市各級國、高中播放，獲得年輕學子好評。

    而這波創意行銷從2月開始，反毒歌曲搭配標語布條，在全市100輛環保車上同步播放，讓市民在丟垃圾的時候，也能順便「倒掉」對毒品的誘惑，據統計，這波行動已成功觸及超過1.9萬人次，不少民眾反應熱烈，有人笑稱：「原本是倒垃圾的，現在還順便倒壞習慣？」也有人說：「耳朵成功被洗腦！」

    少年隊統計，去年查獲施用毒品少年數已較前年減少7%，為更有效將反毒意識深入大眾，此次反毒主題曲，以輕快且富有震撼力的旋律，傳遞抵制毒品的正能量，歌詞更強調毒品對身心健康的危害，期透過歌曲呼籲民眾遠離毒品，也呼籲民眾積極參與反毒行動，共同抵制毒品，尤其是要對毒品及新興毒品保持警覺，避免其進一步侵蝕社會健康。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方透過環保清潔車懸掛反毒布條，讓民眾邊倒垃圾邊洗腦。（警方提供）

    警方透過環保清潔車懸掛反毒布條，讓民眾邊倒垃圾邊洗腦。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播