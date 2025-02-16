不只「給愛麗絲」！ 台中清潔車加送反毒神曲 民眾倒垃圾邊「洗腦」

警方透過環保清潔車懸掛反毒布條，讓民眾邊倒垃圾邊洗腦。（警方提供）

2025/02/16 10:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市清潔車最近不只播放經典「給愛麗絲」，還有期間限定神曲強勢客串！原來是市警局少年隊為宣傳反毒，發揮創意率全國之先，在上百輛環保車懸掛反毒布條，並播放反毒主題曲「Don’t do it」，讓民眾邊倒垃圾邊「洗腦」，增加並擴大民眾反毒觀念及意識。

台中市少年隊近期展開一項創新宣傳活動，透過環保清潔車懸掛反毒布條，向市民傳遞「我與毒品遠距離，健康與我零距離」的強烈訊息，更將反毒主題曲「Don’t do it」在環保車巡迴宣傳播放，而該主題曲是由標案委外的團隊寫歌，再辦理徵選。

請繼續往下閱讀...

最後選出台中市來自台中二中、明道、惠文、忠明、清水高中的5名學生（4女1男）演唱，MV影片去年底在台中市警局的網路平台發表，也在台中市各級國、高中播放，獲得年輕學子好評。

而這波創意行銷從2月開始，反毒歌曲搭配標語布條，在全市100輛環保車上同步播放，讓市民在丟垃圾的時候，也能順便「倒掉」對毒品的誘惑，據統計，這波行動已成功觸及超過1.9萬人次，不少民眾反應熱烈，有人笑稱：「原本是倒垃圾的，現在還順便倒壞習慣？」也有人說：「耳朵成功被洗腦！」

少年隊統計，去年查獲施用毒品少年數已較前年減少7%，為更有效將反毒意識深入大眾，此次反毒主題曲，以輕快且富有震撼力的旋律，傳遞抵制毒品的正能量，歌詞更強調毒品對身心健康的危害，期透過歌曲呼籲民眾遠離毒品，也呼籲民眾積極參與反毒行動，共同抵制毒品，尤其是要對毒品及新興毒品保持警覺，避免其進一步侵蝕社會健康。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方透過環保清潔車懸掛反毒布條，讓民眾邊倒垃圾邊洗腦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法