大埤鄉農會再傳賄選！ 53歲李姓會員涉每票1萬買票被起訴

大埤鄉農會會員代表選舉，又查獲另名李姓候選人涉嫌買票。（圖由雲林地檢署提供）

2025/02/14 16:24

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕全國基層農會選舉明天登場，雲林縣大埤鄉農會前天才查獲李姓會員代表候選人，涉嫌以每票1至2萬元向會員行賄，雲林地檢署今又查獲另名李姓會員代表，也涉嫌以每票1萬元買票，依違反農會法提起公訴。

全國各級農漁會組長、副組長、會員代表改選15日登場，雲林縣大埤鄉農會12日傳出58歲李姓會員代表候選人，以每票1至2萬元向會員行賄被起訴，不料今天又有另名53歲李姓會員代表候選人也涉嫌買票。

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基層農會選舉會明天15日將舉辦農會員代表選舉，雲林縣有4鄉競爭激烈，斗南有82人、大埤72人、口湖71人、水林63人，其他16鄉鎮市農會和雲林縣農會相對和諧。

第20屆大埤鄉農會怡然村農事小組委員代表，應選出3席，檢警12日查出登記參選的58歲李姓會員為取得支持，以一票1至2萬元，向5位會員行賄，已提起公訴，不料在偵辦過程中又發現，魏姓女會員也收受另名53歲李姓會員代表候選人賄款，以1票1萬元代價答應予以支持。

雲林地檢署今天偵查終結提起公訴，魏女予不起訴處分，53歲李男則以15萬元交保，根據農會法第47條之1規定，行賄及受賄者，最重均可判處有期徒刑3年。

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