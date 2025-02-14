為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大埤鄉農會再傳賄選！ 53歲李姓會員涉每票1萬買票被起訴

    大埤鄉農會會員代表選舉，又查獲另名李姓候選人涉嫌買票。（圖由雲林地檢署提供）

    大埤鄉農會會員代表選舉，又查獲另名李姓候選人涉嫌買票。（圖由雲林地檢署提供）

    2025/02/14 16:24

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕全國基層農會選舉明天登場，雲林縣大埤鄉農會前天才查獲李姓會員代表候選人，涉嫌以每票1至2萬元向會員行賄，雲林地檢署今又查獲另名李姓會員代表，也涉嫌以每票1萬元買票，依違反農會法提起公訴。

    全國各級農漁會組長、副組長、會員代表改選15日登場，雲林縣大埤鄉農會12日傳出58歲李姓會員代表候選人，以每票1至2萬元向會員行賄被起訴，不料今天又有另名53歲李姓會員代表候選人也涉嫌買票。

    基層農會選舉會明天15日將舉辦農會員代表選舉，雲林縣有4鄉競爭激烈，斗南有82人、大埤72人、口湖71人、水林63人，其他16鄉鎮市農會和雲林縣農會相對和諧。

    第20屆大埤鄉農會怡然村農事小組委員代表，應選出3席，檢警12日查出登記參選的58歲李姓會員為取得支持，以一票1至2萬元，向5位會員行賄，已提起公訴，不料在偵辦過程中又發現，魏姓女會員也收受另名53歲李姓會員代表候選人賄款，以1票1萬元代價答應予以支持。

    雲林地檢署今天偵查終結提起公訴，魏女予不起訴處分，53歲李男則以15萬元交保，根據農會法第47條之1規定，行賄及受賄者，最重均可判處有期徒刑3年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播