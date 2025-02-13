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    台中新光三越裝潢釀氣爆 櫃姐還原逃生過程：美食街突爆炸

    台中市新光三越百貨公司爆炸，其中澳門籍一家七口祖孫3代來台旅遊造成2死5傷，盧秀燕慰問臉部也被砸落物砸的叔叔。（市府提供）

    台中市新光三越百貨公司爆炸，其中澳門籍一家七口祖孫3代來台旅遊造成2死5傷，盧秀燕慰問臉部也被砸落物砸的叔叔。（市府提供）

    2025/02/13 16:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新光三越百貨公司今天發生嚴重氣爆，至少造成20人傷亡，分送澄清醫院中港分院、林新醫院及台中榮總等醫院，市長盧秀燕今到澄清醫院慰問傷者時表示，依目前掌握消息是11、12樓美食街正在進行改裝工程時發生爆炸，由於今天非假日，加上美食街部分封館，所以人潮不多，事故原因仍在調查，新光三越如有責任，必須處理傷亡者理賠、醫療和喪葬。

    盧秀燕表示，這次事故最嚴重是澳門籍來台旅遊的祖孫三代一家7口，他們路過新光三越遭到爆炸掉落物從高處墜下砸中，爺奶死亡，2歲女孫重傷搶救，父母和叔叔等二代也受傷，市府已派民政局人員協助及照顧，她也致贈慰問金，並請新光三越物業要負起賠償醫療責任，她慰問時女童叔叔說，一行人是要去大遠百，經過時有很大爆炸造成傷亡。

    盧秀燕也說，她慰問10樓櫃姊時，對方表示，11、12樓美食街在部分改裝，樓上爆炸時門窗震破、水管也爆裂，她走樓梯逃生。

    盧秀燕表示，目前仍在調查事故原因，根據受害民眾描述，因為美食街部分改裝，人潮不若以往，且在非假日，今天只有超商和冰淇淋等零售業開門。

    台中市新光三越百貨爆炸，盧秀燕慰問受傷工人。（市府提供）

    台中市新光三越百貨爆炸，盧秀燕慰問受傷工人。（市府提供）

    台中市新光三越百貨爆炸，盧秀燕慰問受傷民眾。（市府提供）

    台中市新光三越百貨爆炸，盧秀燕慰問受傷民眾。（市府提供）

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