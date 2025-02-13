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    台中新光三越氣爆天花板碎屑砸下 她在廁所急逃、老公目睹手扶梯爆炸

    一名網友表示，事發當時她在14樓上廁所，老公在外等候，忽然聽到「蹦」一聲巨響，天花板崩塌碎屑砸下來。（圖擷自「yun0918nnn」Threads、本報合成）

    一名網友表示，事發當時她在14樓上廁所，老公在外等候，忽然聽到「蹦」一聲巨響，天花板崩塌碎屑砸下來。（圖擷自「yun0918nnn」Threads、本報合成）

    2025/02/13 16:50

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市新光三越百貨公司今上午11點半發生氣爆，傷亡慘重。一名網友表示，事發當時她在14樓上廁所，老公在外等候，忽然聽到「蹦」一聲巨響，天花板崩塌碎屑砸下來，她的老公還目睹手扶梯在他面前爆炸，目前2人平安無事，她坦言「腳真的會抖，心有餘悸」。

    這名網友今於Threads發文提及，台中新光三越氣爆當下，她在14樓上廁所，老公在廁所外等候，忽然聽見「一瞬間蹦的一聲（巨響），然後整個晃動，我以為是大地震。各種電燈天花板碎屑砸下來，整個停電，陷入一片黑暗」，老公進入廁所「叫我不要上了，趕緊出去」，這時發現樓層已經一片灰暗，整個都是粉塵，能見度很低。

    這名人妻回憶，從14樓跑下樓梯的過程，因為那些粉塵讓人喘不過氣，「好可怕，生死一瞬間，手扶梯也都爆了，地上滿滿的各種散落物」。她的老公目睹整個爆炸過程，「看到手扶梯在面前爆炸後，轉身第一件事衝進廁所關心我」，2人跑出去建築物後，因車子還在地下室，陸續看到有人開車出來，這時他們才再次進入地下室把車開走。

    這名人妻坦言，「目前我們人平安，只是當下的震撼和當時在下樓，腳真的會抖，心有餘悸......」。

    網友看到PO文後相繼留言，有人說「好可怕」、「幸好你們沒事」、「平安是福，老公讓人很有安全感」、「願平安」。

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