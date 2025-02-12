台北市議員陳怡君涉詐300萬助理費 7被告身分全曝光

台北市議員陳怡君的賀姓前員工與洪姓弟媳（右方二人）晚間被移送士林地檢署複訊。（記者張文川攝）

2025/02/12 21:24

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山、大同區市議員陳怡君涉嫌利用弟弟等4名親友當人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署今天（12日）上午13路同步搜索，帶回陳怡君等7名被告、3名證人到案，另有1名證人尚未到案，晚間8點40分左右移送陳怡君的賀姓前員工、洪姓弟媳2名人頭到士檢複訊。

7名被告包括陳怡君、陳怡君胞弟陳衛德、洪姓弟媳、陳怡君議會研究室楊姓女主任、辦公室主任張惠霖、張惠霖胞姊、賀姓前員工。

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台北市調查處下午4點、6點左右先後將有實際從事助理的曾姓男助理、另一男員工到士檢複訊，另一證人於調查站直接請回，晚上8點多移送賀男、洪女2名被告，預計深夜到明天（13日）凌晨才會移送陳怡君，漏夜偵辦中。

檢調調查，依內政部地方民代支用補助條例規定，台北市等直轄市議員，每月原本可申報助理費24萬元（去年6月立院修法增為32萬），並明定至少應聘請6名助理。

檢調去年獲報指出，陳怡君疑自2019年起先後以胞弟、弟媳、張惠霖胞姊、賀姓前員工等4名親友為人頭，申領助理補助款，卻未實際從事助理工作，再由張、楊2女協助領出助理費交給陳怡君挪為私用，初估詐領逾300萬元公款。

全案由士檢平股檢察官林思吟指揮指揮調查局台北市調處偵辦，今天搜索陳怡君的中山、大同區2服務處、議員辦公室、內湖、台中市等共13處，約談10人到案，偵辦罪名為貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法之使公務員登載不實罪。

台北市議員陳怡君的洪姓弟媳（左）晚間被移送士林地檢署偵辦。（記者張文川攝）

台北市議員陳怡君的賀姓前員工（左）晚間被移送士林地檢署複訊。（記者張文川攝）

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