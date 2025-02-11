台南酒駕累犯名單首度張貼區里公告欄 南區、永康區、安南區最多

台南酒駕累犯名單首度103人張貼區里公告欄。（圖由南市交通局提供）

2025/02/11 15:12

〔記者王姝琇／台南報導〕南市今公布1月份酒（毒）駕累犯名單，共計120名累犯違規人（累計公布739人），交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊於局網「酒駕累犯專區」內，另首度將資料同步張貼於居住地里佈告欄或當地適合張貼處所，此次違規人駕籍地於台南共103人。

交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，目前作法將資料公布於交通局網站，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

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此外，自本月起將違規當事人相關違法資訊，印製張貼於居住地之里佈告欄或當地適合張貼處所，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性，提升嚇阻效果。

交通局表示，今年1月酒駕累犯違規人駕籍地於本市共計103位，最多為南區14名、永康區13名、安南區10名；其他還包括七股區1名、下營區3名、大內區2名、中西區4名、仁德區3名、六甲區1名、北區6名、玉井區1名、安平區4名、安定區4名、西港區4名、佳里區3名、東山區2名、東區2名、柳營區1名、將軍區1名、善化區6名、新化區2名、新市區2名、新營區3名、楠西區1名、龍崎區1名、歸仁區6名、關廟區3名。

台南酒駕累犯名單首度103人張貼區里公告欄。（圖由南市交通局提供）

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