彰縣19處科技執法宣導滿月高達7成6超速 3/1起開抓！

19支科技執法中，彰化市光復路與和平路口的科技執法具有取締闖紅燈、未禮讓行人功能。（警方提供）

2025/02/10 22:43

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣繼25處科技執法上路取締後，又新增19處科技執法系統，並且從今年1月1日起宣導2個月，縣警局交通隊統計宣導1個月來，用路人違規以超速高達7成6最多，其次是闖紅燈占1成8，車輛不禮讓行人6%；交通隊指出，2個月的宣導期間違規都不會開單告發，3月1日起加入25處科技執法行列正式取締。

彰化縣19處科技執法系統，取締項目多半具備超速、闖紅燈，其中6處還兼具取締「未禮讓行人」。縣警局官方網站及在地社群網站都有公告，並在科技執法路口現場設置提醒告示牌面的方式，主動告知民眾新增的科技執法路口及取締項目，以提醒用路人遵守交通規則。

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交通隊指出，1月1日起至31日，違規項目以超速佔7成6最多，顯示用路人行經有告示牌面的路口時仍心存僥倖，並未減速行駛，極易發生事故；由於超速行為居高不下，未來上路取締後，也會將此列為重點執法項目。

交通隊強調，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。提醒民眾行車應注意安全，不超速、闖紅燈以維行車安全。

19處科技執法地點，其中6處還兼具取締「未禮讓行人」，分別是彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、 員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口。

彰化縣新增19處科技執法宣導滿月來，以超速高達7成6最多。 （警方提供）

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