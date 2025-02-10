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    男誤信詐團「假投資」騙術 臨櫃提領200萬

    男子到郵局臨櫃提領200萬元。（圖由警方提供）

    男子到郵局臨櫃提領200萬元。（圖由警方提供）

    2025/02/10 14:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮57歲葉姓男子，誤信詐騙集團「假投資」騙術，到郵局臨櫃提領200萬元現金，經行員察覺有異，通報警方到場協助，並通知其胞妹共同勸說，成功保住葉男的辛苦積蓄。

    苗栗縣竹南警分局中港海口派出所今天上午9點許，接獲中港郵局通報，有民眾欲臨櫃提領新臺幣200萬元，但當行員關懷詢問該筆款項用途時，葉男僅稱為還款及就醫急需，不願透漏更多細節，行員察覺有異，懷疑葉男可能遭受詐騙，請警方協助處理。

    員警到場，關心葉男並在其同意下帶返所了解狀況，經員警勸說下，葉男才卸下心防向警方表示，於網路上認識一名男子表示有個極佳的投資機會，並要求至郵局辦理高額提款現場交付。

    員警聽聞研判是詐騙，向葉男說明近期詐騙手法勸導切勿受騙上當，同時通知其胞妹到場協助。最終葉男放棄提款交付，將該金額存回原帳戶，並由家人協助管理資金，最終成功避免財產損失。

    警方提醒，詐騙手法層出不窮，民眾如遇高額資金異動或不明指示，務必提高警覺，切勿輕信陌生來電或訊息。如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，確保自身財產安全。

    員警接獲行員通報，到郵局協助，最終成功保住葉男積蓄。（圖由警方提供）

    員警接獲行員通報，到郵局協助，最終成功保住葉男積蓄。（圖由警方提供）

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