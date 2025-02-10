發布3位新任副主管 海巡署：外勤主管交流回署服務

海巡署督察組、情報組及特別行動支援中心3位新任副主管職務調整。（記者姚岳宏攝）

2025/02/10 14:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕為因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，持續提升海巡署業務單位運作效能與強化組織領導，海洋委員會核定發布海巡署督察組、情報組及特別行動支援中心3位新任副主管職務調整，3人皆有豐富實務經驗，期望透過外勤主管交流回署服務，有效協助單位主管完成當前各項海域執法重點工作。

海巡署新任副主管包括督察組副組長，由原第十三海巡隊隊長魏彰佑陞任，其具備豐富海上執法及基層業務推動經驗，未來將持續襄助推動組織內部管理與勤務紀律維護工作；情報組副組長由原第九巡防區指揮部主任黃永璋調任，其具備豐富情報統合分析經驗，未來將致力協助提升情報蒐集及分析作業效能。

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特別行動支援中心副主任由原嘉義查緝隊隊長詹啟明陞任，他具備外語專長、特勤任務規劃與執行上具備豐富經驗，有助強化灰色地帶侵擾應處效能能力。

海巡署表示，本次新任副主管均遴派具長期外勤實務工作經驗且深具績效之幹部調任，期待3位新任副主管秉持專業、創新與服務精神，協助各該單位主管處理各項業務，迎接未來挑戰，持續守護國家海域安全。

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