聯結車撞死自摔騎士涉過失致死 無罪原因曝光

大車視線死角多，騎機車應盡量避開。示意圖，圖中人車與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

2025/02/10 10:08

〔記者李立法／屏東報導〕潘男駕駛聯結車在「禁止20公噸以上砂石車」進入的路段撞死自摔騎士，檢方偵辦後依過失致死罪嫌起訴潘男，屏東地院認為該路段未明確標示「總重」或「總聯結重量」20噸以上車輛進入，該聯結車當時重量為17.16噸，未逾20噸，加上騎士自摔在聯結車前，潘男猝不及防撞上，難認有過失，判無罪，可上訴。

潘男1年多前駕駛聯結車行駛在屏東縣九如鄉一處「禁止20公噸以上砂石車」進入的路段時，同方向的林男機車騎士從聯結車左後方超車，因騎出道路邊線導致機車失控，在聯結車前方自摔倒地，隨即遭聯結車撞擊，林男傷重不治，潘姓聯結車駕駛被依過失致死罪嫌送辦。

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屏東地院合議庭認為，出事路段未明確標示「總重」或「總聯結重量」20噸以上車輛進入，潘男駕駛的聯結車當時為空車，車頭加上附掛的子車總重量為17.16噸，未超過20噸，根據該聯結車上行車記錄器影像顯示，林男因超車不慎自摔在聯結車前，潘男來不及反應，直接撞上，該院將勘驗結果送交通部公路局行車車輛事故鑑定覆議會覆議後，同認潘男並無肇責，故難認潘男有違反注意義務及林男死亡結果得歸責潘男等情節，應無罪諭知。

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