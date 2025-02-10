客家掃墓季 苗栗1天20件火警、1人噴燈燒草被送辦

苗栗市西山公墓於昨天中午12點多發生火警，經派遣苗栗消防分隊人車前往，發現有多處火點，經佈線射水並利用火把撲滅，燃燒面積約500平方公尺。（圖由苗栗縣消防局提供）

2025/02/10 09:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家掃墓（掛紙）季節將屆，許多民眾會先行整理墓地，苗栗縣政府消防局昨（9）日受理達20件公墓雜草火警，並查獲其中一件以噴燈火燒方式而引發火勢燃燒500平方公尺，對行為人開單告發並由警方依法偵辦。

苗栗縣政府消防局表示，傳統的客家掃墓期間為元宵節至清明節，許多人會利用假期提早前往墓地整地，統計昨天總共受理公墓雜草火災達20件。

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其中，苗栗市西山公墓於昨天中午12點多發生火警，經派遣苗栗消防分隊人車前往，發現有多處火點，經佈線射水並利用火把撲滅，燃燒面積約500平方公尺。

消防人員並在現場發現行為人吳男利用噴燈燒雜草造成公墓火警。經查，吳男表示他將祖墳周遭雜草割除後無處放置，遂以噴燈點火燒除，結果發生延燒，他用掃把滅火未果，遂由表弟通報119報案。

苗栗消防分隊於現場拍照及錄影並依違反消防法第14條規定，開單告發，並通知警方將吳男帶回依法偵辦。

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