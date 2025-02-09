旅館藏大批毒品逮4嫌 其中1嫌3天前被抓還想賄絡警察

警方查獲依托咪酯煙彈、原油、安非他命600多克、海洛因52.5克、分裝工具、磅秤等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/09 14:51

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市王姓及賴姓男子昨天遇上中和警方攔查，警方從王男身上搜出安非他命、喪屍煙彈等違禁品，之後發現賴男走入一間旅館，於是出動多名警力前往臨檢，果不其然又在房內搜出海洛因、海非他命等大批毒品，詢後將4嫌送辦，而其中一名洪嫌前幾天才因持毒被抓，當時還想賄絡警察，令警方印象深刻。

中和警分局調查，36歲王男及50歲賴男昨天中午12時許，步行在新福和街時形跡可疑被警方盤查，王男被搜出安非他命4包、依託咪酯菸彈1個，毒品咖啡包，鎮暴槍、鐵彈12顆及吸食器1組，當場查扣相關證物，而賴男身上則無違禁品。

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據了解，警方看見賴男走進一家旅社內，決定前往旅社一探究竟，便出動6名警力到場臨檢，屋內30歲陳男、37歲洪男及50歲賴男還一度不願意開門，直到警方認出洪男就是前幾天被查獲的毒蟲，當時還想包紅包賄絡遭拒，警方隨即喝斥「你過來！」。

警方進入後，又查獲依托咪酯煙彈、原油、安非他命600多克、海洛因52.5克、分裝工具、磅秤等違禁品，隨後再將3嫌帶回偵辦，警方詢後將王、洪等4嫌依毒品罪嫌送辦。

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警方在王嫌車上搜出鎮暴槍一把。（記者陸運鋒翻攝）

警方將王嫌逮捕後，再出動多名警力前往旅館臨檢，查獲陳男、洪男及賴男的房間內有大批毒品。（記者陸運鋒翻攝）

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