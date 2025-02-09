台中易肇事路口越改越危險？ 議員曝4成3事故數增 這路口增95％

陳俞融指出，台灣大道與東大路口改善後肇事率增幅逾95%。（圖：陳俞融提供）

2025/02/09 14:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市致力改善行人地獄污名，推動包括易肇事路口改善，但市議員陳俞融指出，台中市2022到2023年改善55處易肇事路口，卻有4成3的路口事故數不減反增，事故數從239件大幅上升至390件，台灣大道與東大路口事故增幅更逾95%，「越改越不安全」；交通局指出，各路口的交通特性會隨著車流變化、道路環境、用路習慣及肇事原因等因素持續改變，將持續檢視改善。

陳俞融說，台中市政府在2022年至2023年間共改善55處易肇事路口，但其中24處路口的整體傷亡事故件數不降反升，事故數從239件大幅上升至390件，增幅高達63%；其中位於台灣大道與東大路口的易肇事路口改善後，事故數竟從22件暴增至43件，增幅達95%，顯示部分改善措施不但未達預期效果，反而帶來更大的交通安全風險。

請繼續往下閱讀...

陳俞融指出，行人安全方面，部分路口事故數也惡化，55處改善路口中，就有6處的行人事故數不減反增，其中文心路與興安路口的行人事故從3件增加至5件，數據均顯示市府部分路口改善工程未能真正保障行人安全。

陳俞融批評，部分路口改善工程「越改越不安全」，根本有浪費公帑之虞，且事故率上升的路口普遍存在號誌時相、標線劃設、車流分流等問題，凸顯市府未進行完整的交通工程評估就施工，未能保障行人及用路人安全。

她建議市府，應立即啟動專案體檢，針對事故上升的路口，重新評估交通工程設計的適切性，並提出改善時程。市府不能再用『已改善』這樣空泛的說法搪塞市民，交通安全不能淪為表面工程。

交通局指出，分析之前55處易肇事路口交通改善後部份路口肇事率增的原因，多與用路人觀念有關，會再加強宣導及持續檢視各路口交通狀況，適時調整交通管制方式，以符合地方及用路人期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法