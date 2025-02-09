轎車違規左轉撞上單車騎士 疑因路口告示牌不顯眼釀禍

吳男撞上轎車後彈飛倒地。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/09 13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓單車騎士騎車外出，經過台北市一處路口時，遇到由劉姓男子駕駛的轎車左轉，不慎發生擦撞。警方到場後發現該處當時依規定轎車禁止左轉，現場也設有告示牌，但劉認為告示牌位置設置處不利駕駛人察覺；對此，警方已函請台北市交通管制工程處卓處，避免疑義情況再發生。

警方調查，昨天下午5時35分，劉姓男子駕車行經台北市中華路二段北向南方向、經和平西路路口時要左轉，但當時吳姓單車騎士騎單車，由中華路二段南向北行駛，雙方在路口處擦撞，吳撞上轎車後當場彈飛倒地，幸無大礙。

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轄區警方到場，發現該處設有禁止左轉的告示牌，禁止時段為「07-09、17-19，例假日、大客車除外」。不過，劉主張，該路口相當大，禁止左轉的告示牌還設置在路口東南角紅綠燈桿上，而且告示牌並不大，不利駕駛人見到，他當時就是沒有看到告示牌才左轉。

中正二分局呼籲，駕駛人行駛於道路時應遵守道路交通標誌、標線之規定，勿有違反標誌、標線之行為，以免發生交通事故，以維護用路人之安全。

該處路口禁止左轉的告示牌並不顯眼。（取自google街景）

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