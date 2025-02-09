為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    轎車違規左轉撞上單車騎士 疑因路口告示牌不顯眼釀禍

    吳男撞上轎車後彈飛倒地。（記者王冠仁翻攝）

    吳男撞上轎車後彈飛倒地。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/09 13:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓單車騎士騎車外出，經過台北市一處路口時，遇到由劉姓男子駕駛的轎車左轉，不慎發生擦撞。警方到場後發現該處當時依規定轎車禁止左轉，現場也設有告示牌，但劉認為告示牌位置設置處不利駕駛人察覺；對此，警方已函請台北市交通管制工程處卓處，避免疑義情況再發生。

    警方調查，昨天下午5時35分，劉姓男子駕車行經台北市中華路二段北向南方向、經和平西路路口時要左轉，但當時吳姓單車騎士騎單車，由中華路二段南向北行駛，雙方在路口處擦撞，吳撞上轎車後當場彈飛倒地，幸無大礙。

    轄區警方到場，發現該處設有禁止左轉的告示牌，禁止時段為「07-09、17-19，例假日、大客車除外」。不過，劉主張，該路口相當大，禁止左轉的告示牌還設置在路口東南角紅綠燈桿上，而且告示牌並不大，不利駕駛人見到，他當時就是沒有看到告示牌才左轉。

    中正二分局呼籲，駕駛人行駛於道路時應遵守道路交通標誌、標線之規定，勿有違反標誌、標線之行為，以免發生交通事故，以維護用路人之安全。

    該處路口禁止左轉的告示牌並不顯眼。（取自google街景）

    該處路口禁止左轉的告示牌並不顯眼。（取自google街景）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播