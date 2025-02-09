累垮！彰化塑膠工廠大火6天455人次救災 環保局也說話了

彰化線西塑膠工廠2月3日傳出大火，大量濃煙連雲林、台南都受到波及。（資料照，彰化縣消防局提供）

2025/02/09 07:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉塑膠工廠2月3日傳出大火，因為堆滿大量廢塑膠混合物，撲滅火勢加上殘火處理總計花了6天，投入455人次救災，才暫告一段落。彰化縣環保局長江培根表示，除了將依空氣污染防制法開罰10萬元到500萬元罰鍰，該業者因違反廢棄物清理法，案件正由彰化地方法院審理中，將行文要求儘速清除，並作為量刑參考依據。

彰化縣消防局第一消防大隊長蔡佳洲表示，從3日上午8時許火災發生，持續投入滅火、殘火處理到8日晚間8時許，但仍派人員在場警戒，以避免悶燒火星再度復燃。總計6天不間斷的救災，出動各式消防車217輛次，消防人員392人次，義消46人次，役男17人次，堆高機5輛次，挖土機27輛次，以及俗稱「大鋼牙」的油壓粉碎機10輛次，每天採取2班制，每班作業12小時來接力救災。

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消防局長施順仁指出，這次救災的困難，在於廢塑膠混合物佔地面積600多坪，堆放平均都有4、5公尺高，最高還有到6公尺，花了快50小時才撲滅火勢，殘火處理必須一面開挖，一面射水降溫，加上東北季風強勁，在不間斷投入消防人力，直到花費132小時才告一段落，所有參與搶救人員都辛苦了。

而這場火災也讓下風處的鹿港鎮、福興鄉民眾叫苦連天，因為整個街道都聞得到燒塑膠的臭味。環保局長江培根表示，該局在第一時間就有前進監測空氣品質，將依將依空氣污染防制法開罰10萬元到500萬元罰鍰。

江培根強調，這次火災的工廠，業者因違反廢棄物清理法，命令業者必須停止收受廢棄物，並提出清除計畫，去年也由彰化地檢提起公訴，目前案件正在彰化地院審理中，將行文要求儘速清除，並作為量刑參考依據，這起火災的起火原因，如經調查有管理不當的故意過失，將依空污法處分。

彰化線西塑膠工廠2月3日傳出大火，大量濃煙連雲林、台南都受到波及。（資料照，彰化縣消防局提供）

彰化線西塑膠工廠2月3日傳出大火，2月5日出動機具開挖，避免悶燒。（資料照，彰化縣消防局提供）

彰化線西塑膠工廠大火，因為堆放大量的廢塑膠混合物，必須出動機具不斷開挖，再射水降溫。（資料照，彰化縣消防局提供）

彰化線西塑膠工廠大火，因為堆放大量的廢塑膠混合物，必須出動機具不斷開挖，再射水降溫。（資料照，彰化縣消防局提供）

彰化線西塑膠工廠大火，因為堆放大量的廢塑膠混合物，必須出動機具不斷開挖，再射水降溫。（資料照，彰化縣消防局提供）

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