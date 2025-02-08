冷爆！彰化36小時83人急病救護 4人OHCA最年輕65歲

寒流發威！彰化縣36小時83人急病救護，4人OHCA最年輕65歲。（資料照）

2025/02/08 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕寒流發威，彰化縣氣溫也下探10度，在短短36小時內有83人因急病送入急診救護，其中有4人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳），4人均為男性，最年輕為65歲，醫師呼籲近來天氣急凍，民眾要注意保暖，尤其是有慢性病或是心血管疾病的族群，更應該注意身體狀況，如有不適都要儘快就醫。

根據彰化縣消防局的統計，從2月7日早上8點到2月8日的晚上8點，在這36小時內就有執勤83件救護，其中，非創傷OHCA有4件，年齡最大為福興鄉74歲男子，最小為花壇鄉65歲男性。

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彰化縣消防局表示，該局一般救護在36小時內平均件數為78件，非創傷OHCA在36小時內的平均件數有5件，OHCA發生原因應由醫師判定。但消防局提醒民眾，民眾應注意熱水器應該妥善安裝在戶外，天氣冷要洗澡也要注意浴室的通風。

雖然無法確認這83人急救是否與天氣爆冷有關，醫師也呼籲，家有長輩或是幼兒，都要注意保暖，如要外出，口罩、圍巾或是帽子等禦寒衣物都要做好準備，只要發現身體不舒服，就要趕快就醫，以確保安全。

寒流發威！彰化縣36小時83人急病救護，4人OHCA最年輕65歲。（資料照）

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