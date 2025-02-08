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    休假還能換現金！台南女警詐領加班費 市警局記過法辦

    台南謝姓女偵查佐詐領加班費，遭同事檢舉後落淚坦承貪小便宜。（資料照，記者王捷攝）

    台南謝姓女偵查佐詐領加班費，遭同事檢舉後落淚坦承貪小便宜。（資料照，記者王捷攝）

    2025/02/08 23:17

    〔記者王捷／台南報導〕台南的謝姓女偵查佐用加班時數補休假，卻詐領加班費，遭同事檢舉，面對督察單位調查，她現場灑淚稱，家庭工作兩頭燒真的好累，警方已用偽造文書、詐欺函送台南地檢署偵辦，並報請市警局記過一次。

    據了解，卅多歲的謝女已婚，因為她個性認真，對於長官交辦的命令執行度高，偵查隊長考量她一邊工作，孩子又還小，在偵查隊中三、四位女偵查佐中，對她特別禮遇，也給她壓力最少的業務，方便她照顧家庭。

    不過，有同事認為不公平，謝女服務的分局案件量已經很少，她的業務又特別很輕鬆，但遇到案件還想推辭，讓許多人對她有意見。後來有同事發現，她在去年十二月時，把加班時數換成休假，但是等到要報加班費時，她又拿已經請休的假拿來換加班費。

    謝女在今年一月領到加班費後，馬上被同事檢舉，謝女在接受督察單位調查時，疑似坦承她為了貪小便宜，才重複報加班費，在訪談時，她數次哽咽、落淚，並表示是因為她年資淺、時薪比較低，所以加班費都沒辦法領到滿，加上家庭開銷，所以才一時失慮、貪小便宜。

    警分局回應，經過核對，謝姓女偵查佐浮報加班費的行為是偶發狀況，有數天詐領幾千元加班費，但無論詐領的金額多寡，法律沒有灰色地帶，尤其謝女身為警務人員，更應該以身作則、遵守法紀。

    上個月，分局將全案調查結果，以詐欺、偽造文書函送南檢，南檢表示，目前還未有處分結果。在行政處分上，警察局指出，分局報請一小過處分，等檢方處分結果出來，將會視情況加重、減輕，也呼籲所有官警依規定報請加班。

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