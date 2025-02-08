獨家》高雄分屍案前鎮河撈獲疑耳朵 急送法醫相驗由家屬指認

前鎮河打撈屍塊撈獲疑似耳朵，急送殯儀館法醫相驗由家屬指認。（記者李惠洲攝）

2025/02/08 17:58

〔記者黃良傑、黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗殺害3名婦人分屍案，警方今日繼續在前鎭河打撈屍塊，今天傍晚5點結束，共打撈了12塊大小、形狀不一的屍塊，仍未發頭顱或骨頭類型屍塊，據被害人親友表示，雖有尋獲疑似耳朵形狀的殘骸，立即送至殯儀館相驗，據了解，家屬暫不能確定是否符合3名被害人特徵，待採驗生物跡證。

專案人員及潛水人員今天分工搜尋，據統計，3天來搜尋範圍擴及高雄港區，總共尋獲約19塊，都是裸露，沒有任何包裝，也尚未發現頭顱等可迅速辨識身分的器官，送高雄市立殯儀館相驗。

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今天上午動員高雄市警光潛水救難協會、消防局與高雄港務警察總隊共約30人，並派警艇與橡皮艇巡視打撈，先在高雄港25號及26號碼頭岸邊水域，撈獲10屍塊，包括腸部內臟、肉塊、脂肪，最大約13X25公分、最小約3X6公分，後來在前鎮河段石塊上尋獲疑似已乾燥的人皮。

連同第一天的左腳掌及第二天的右手掌等等屍塊，3天已尋獲約19塊，因為都已浮腫、不規則，目視無法判定切割面。由於前鎮河淤泥厚且天候不佳，水域濁度高，影響潛水搜尋進度。

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