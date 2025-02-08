澎湖垃圾火災燒不完 竹灣垃圾掩埋場也傳火警

西嶼竹灣垃圾掩埋場傳出火警，出動怪手清理火場。（蔡進清提供）

2025/02/08 16:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖垃圾火災燒不完，繼澎湖紅羅垃圾掩埋場大火之後，竹灣垃圾掩埋場也傳出火警，所幸火勢迅速獲得控制，僅資源回收場部分燒毀，面積約100平方公尺，初步懷疑是廢棄電池釀禍，但垃圾場接連大火，讓澎湖人聞垃圾色變。

根據了解，西嶼竹灣垃圾衛生掩埋場今（8）日下午2時左右，資源回收（鐵類）暫存區突然傳出火警，緊急通報西嶼消防分隊趕往現場馳援，竹灣村長蔡進清率先抵達現場了解，鄉長李添進也到場督軍，並出動怪手前往挖掘垃圾，開闢防火巷，避免火勢持續蔓延，造成更大災情損失。

請繼續往下閱讀...

西嶼消防分隊趕往現場處理之前，西嶼鄉公所清潔隊人員已先行用水撲滅火勢，消防人員接手進行殘火處理，初步研判應是現場資源回收類電池自燃引起火災，強風吹拂下火苗迅速蔓延，才會導致垃圾掩埋場起火，經消防單位搶救，已於下午3時許完全撲滅 ，無人員傷亡及財物損失，燃燒面積約100平方公尺。

由於澎湖縣政府新任環保局長蔡淇賢上任當日，澎湖紅羅垃圾掩埋場就傳出發爐，以火勢迎接新任局長上任，如今農曆春節期間，澎湖第二垃圾掩埋場竹灣垃圾場再度傳出火警，凸顯出澎湖垃圾處理問題，已刻不容緩，興建焚化爐議題再起，只是環境影響評估及地方民意協調，仍有一段漫長的路，考驗執政者智慧。

西嶼消防分隊趕抵現場，進行殘火處理及火災調查。（蔡進清提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法