前勞動部北分署長謝宜容涉貪 法院裁定延押禁見2個月

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪，新北地檢署聲請延押禁見2個月獲准。（資料照）

2025/02/07 10:52

〔記者王定傳／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被控圖利自己辦公室整修工程、視覺設計得標廠商習翌公司，還挪用就業保險基金及就業安定基金經費約180多萬元，採購禮品用來打點長官及餽贈親友；新北地檢署去年12月發動搜索後將謝宜容依違反貪污治罪條例圖利等罪嫌聲押禁見獲准，昨以她涉圖利等罪嫌重大，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲請延押2個月；新北地院昨召開延押庭，今裁定謝宜容延押禁見2個月。

法官認為，謝宜容的羈押原因及必要性仍存在，裁定自2月11日起延長2個月，並禁止接見、通信。

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據了解，謝女本就對習翌公司負責人、曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的知名設計師林峯白作品充滿好感，喜歡他的設計風格，涉在辦理預算約145萬元的「辦公空間整修工程」及133萬元的「視覺設計」兩標案時，讓業者提前知道整修範圍、LOGO設計風格等細節，助業者擊敗競爭廠商。

檢調追查，謝女疑知悉林峯白有圍標及借牌投標情形，仍涉替業者量身打造標案內容，同時也透過業者替自己打造符合她喜好的辦公空間風格；謝女另涉挪用就業保險基金及就業安定基金經費約180多萬元，做為與公務無關的私人公關送禮之用。

檢調去年12月10日發動搜索，11日訊後依涉圖利等罪嫌聲押禁見謝女；法官認謝女涉及貪污治罪條例中的圖利、侵占公有財物，及政府採購法中的詐術圍標、借牌投標等罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

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