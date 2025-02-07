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    首頁　>　社會

    毒販為愛走天涯 「坐桶子」偷渡中國再拿假護照成功闖關返台

    張姓毒販為愛偷渡中國，再拿假護照成功從小港機場返台。（資料照）

    張姓毒販為愛偷渡中國，再拿假護照成功從小港機場返台。（資料照）

    2025/02/07 10:11

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子涉嫌運輸大麻被逮，在法院審理期間，竟「坐桶子」偷渡到中國找女友，又在中國購買一本日本假護照，飛去菲律賓再轉展回台，後來他又涉及其他案件落網，檢警循線查出他持有假護照偷渡回國，高雄地方法院審理後，依偽造文書等罪判他徒刑7月，得易科罰金。

    判決指出，2004年4月，張姓男子涉嫌運輸大麻被警方查獲送辦，法院審理期間，雖然對他祭出限制出境處分，但張男思念中國女友，2008年2月從台灣先飛到金門，再從金門坐上漁船偷渡到中國廈門市，再前往上海找女友團聚。

    張男在上海一待就是兩年，期間，他在上海花了1500美元向綽號「依凡」（音譯）的香港籍女子購買一本日本假護照，2010年7月，他拿假護照成功闖過中國海關，從上海飛往菲律賓後，在菲律賓待了一個禮拜，再拿日本假護照從菲律賓尼諾機場直飛高雄小港機場，也順利闖關成功入境台灣。

    不過，張男回台後，又涉及其他毒品案件被逮，這次他沒有逃出國，在台灣躲藏多年後才又落網；檢警調查他失聯的動向時，意外發現他持有假護照，張男也坦承犯行，被法官依受禁止出國處分而出國罪和偽造私文書罪各判刑4月，合併執行徒刑7月，得易科罰金，可上訴。

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