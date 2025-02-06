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    首頁　>　社會

    「同車道」撞上轉彎車 台南警方：直行不代表絕對路權

    台南市怡平路昨發生機車事故，直行的陳姓騎士撞上同車道準備左轉的葉姓騎士。（民眾提供）

    台南市怡平路昨發生機車事故，直行的陳姓騎士撞上同車道準備左轉的葉姓騎士。（民眾提供）

    2025/02/06 23:49

    〔記者王捷／台南報導〕別以為直行車就一定擁有路權，台南昨天下午發生一起機車事故，直行的陳姓騎士撞上前方同車道準備左轉的葉姓騎士。雖然道路交通安全規則規定，轉彎車應讓直行車先行，但若兩車位於同一車道，則適用「同車道應保持安全距離」的規定。雙方經酒測都是0，警方正釐清肇責。

    「應保持安全距離」

    警方指出，依據道路交通安全規則第94條規定，如果兩車在同一車道內行駛，後方車輛應與前方車輛保持適當距離，以確保能隨時煞停或閃避突發狀況。因此，直行車並不必然擁有絕對優先權，若未保持安全間距，仍可能需負肇事責任。

    另外，警方提醒，在市區道路或交叉口行駛時，後方車輛應隨時預判前方車輛的動態，在這起事故中，葉姓騎士在轉彎前已提前打方向燈，後方的直行車應更留意可能轉彎的車輛。

    兩輛機車事故後，警方雙方都沒有大礙、也沒有酒駕，目前警方正釐清肇事責任，呼籲民眾要培養防禦性駕駛的習慣，避免因未及時反應而發生碰撞，無論直行或轉彎，駕駛人都應提高警覺，確保行車安全。

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