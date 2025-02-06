2/6威力彩頭獎上看9.5億！大樂透、今彩539、春節大小紅包也開獎啦
威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月6日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：
威力彩：第一區：06、18、21、32、33、37。第二區：01。
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大樂透：02、05、18、19、42、45，特別號：11。
49樂合彩：02、05、18、19、42、45。
春節大紅包：02、04、16、27、28、32、36、38、48，春節小紅包：07。
今彩539：03、07、22、29、34。
39樂合彩：03、07、22、29、34。
3星彩：085。
4星彩：0553。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。
大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）