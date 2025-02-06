2/6威力彩頭獎上看9.5億！大樂透、今彩539、春節大小紅包也開獎啦

威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

2025/02/06 21:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月6日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：

威力彩：第一區：06、18、21、32、33、37。第二區：01。

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大樂透：02、05、18、19、42、45，特別號：11。

49樂合彩：02、05、18、19、42、45。

春節大紅包：02、04、16、27、28、32、36、38、48，春節小紅包：07。

今彩539：03、07、22、29、34。

39樂合彩：03、07、22、29、34。

3星彩：085。

4星彩：0553。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

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