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    北市鑽石大樓淫窟大餅引黑道幫派尋仇 警逮7人送辦

    警方查扣作案用棒球帽、球棒、辣椒水、作案車牌等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣作案用棒球帽、球棒、辣椒水、作案車牌等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2025/02/06 16:46

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市萬華區「鑽石大樓」為知名應召業者盤據的大樓，萬華區地方角頭「阿足」，因懷疑大同區地方勢力威震集團欲插旗此大餅，前年底派員毆打對方成員，並在社群網站嗆聲後，威震集團李姓成員遂結合天道盟新莊分會分會長陳聿安，率10多人持棍棒等器械前往破壞大樓，並追打毆傷對方小弟。刑事局偵四大隊第一隊經追查溯源，逮捕陳、李等7人送辦，檢方上月已依法起訴。

    警方調查，前年12月間，以該大樓為其勢力的萬華地方角頭「阿足」陳明傑，在該大樓巡視時，發現有陌生面孔之人至該大樓清潔房間，懷疑是其他幫派來插足性交易非法工作的成員，遂派人將該掃地小弟毆打成傷，並在社群網站上公然指名是威震集團意圖「爭奪地盤」。

    威震集團44歲李姓成員因此非常不滿欲尋仇報復，其友人天道盟新莊分會分會長陳聿安聞訊，也派員助陣，去年2月3日，李男先駕車前往新北市五股區山區變換車牌，即前往該大樓跟10多名身穿黑衣、戴一致性紅色棒球帽與口罩的幫眾會合，分持棍棒、刀械、電擊棒闖入大樓。

    李男等人進入大樓後，口中呼喊「阿足」，四處敲打、破壞大樓，並懷疑現場1名黃姓男子為「阿足」小弟，率眾在馬路上追逐，持棍棒毆傷對方。

    警方經深入追查，去年10月間針對新北市新莊區、三重區、五股區等犯嫌住處、幫派據點實施搜索，逮捕陳、李等7人到案，查扣作案用棒球帽、球棒、辣椒水、作案車牌、手機、武士刀、炮竹、砍刀等贓證物，詢後依組織犯罪、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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