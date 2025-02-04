台中2024十大測速照相桿揭曉 7萬張紅單罰款逾8400萬

台中2024年固定式測速照相桿取締件數最多為西屯區安和路41之8號前這支，共開出12207件。（擷取自Google街景圖）

2025/02/04 09:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局為避免民眾超速，降低事故風險，在全市設置100多支的固定式測速照相桿，根據市警局交通大隊統計，2024年一整年，前10大測速照相桿共取締7萬149張，若以超速最低1200元罰鍰計算，一整年就至少為市庫進帳超過8400多萬元，其中位於西屯區安和路41之8號前的這支測速桿奪冠，開出1萬2207件，警方提醒民眾為了自己的荷包和安全千萬別超速。

據市警局交大統計，2024年全年測速照相桿取締，「測速照相王」由西屯區安和路41之8號前的這支拿下，共取締12207件；第2名則是之前也曾多次奪冠的西屯區台灣大道4段2088號前的這支，共開出9453件；第3名則是東區旱溪西路一段300號，成功國小前的這支，共開出9299件。

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市警局交大表示，2024年前10大測速照相桿，依取締件數排序如下：

（一） 西屯區安和路41之8號：12207件。

（二） 西屯區台灣大道4段2088號前：9453件。

（三） 東區旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9299件。

（四） 北屯區文心路4段715號前：7127件。

（五） 大里區國光路二段505號前（北向南）：6004件。

（六） 南屯區文心南路近三民西路：5997件。

（七） 北屯區東山路2段（大坑國小）：5935件。

（八） 潭子區中彰快速道路19.4K（往烏日） ：5620件。

（九） 豐原區三豐路2段510號前：4651件。

（十） 大里區中投公路4.4K（北上） ：3856件。

而依照《道路交通管理處罰條例》第40條規定，超速駕駛可處1200元至2400元罰鍰，若依最低金額1200元計算，去年前10大測速照相桿，一整年就至少為市庫進帳超過8400多萬元。

市警局交大強調，超速帶來的風險包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。

台中市警局交大統計發現，2024年固定式測速照相桿取締件數第2多為西屯區台灣大道4段2088號前這支，開出9453件。（市警局交大提供）

台中市2024年固定式測速照相桿取締件數第3多，為東區旱溪西路1段300號前這支，共開出9299件。（擷取自Google街景圖）

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