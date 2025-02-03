加路蘭遊憩區狐獴襲人 其他飼主：不知何故惹到女王不開心

為展示狐獴尖銳牙齒，圖中狐獴被扳嘴後一臉狐疑。非當事狐獴。（方小姐提供）

2025/02/03 16:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東加路蘭遊憩區罕見發生動物傷人事件，原來是遊客飼養的狐獴發火造成，但牠傷的卻不是逗弄的人，卻是女朋友逗狐獴、男朋友被咬傷。雖飼主事後抱狐獴快跑，但患者既無大礙也不怪罪女友、不追究「是自己要逗牠的」。其他飼主表示，狐獴是母系社會，母狐獴有「女王威嚴」十分暴躁，推測不知何故惹到女王不開心才被咬。

受傷的年輕情侶騎車環島到台東，男子左掌被咬傷、鮮血四濺報消防隊處理。民眾表示，事發當時女子見到有其他遊客牽著狐獴散步，「狐獴像貓一樣，好可愛」因此才上前逗弄，想不到牠卻躁動作勢咬人，突然飼主牽繩被掙脫，狐獴卻掠過逗弄的女子，徑直往其男友手上咬去，連續擺脫才鬆口。

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據傷者所訴，狐獴牙齒不大卻密集尖銳，被咬當下血流不止才請消防隊前來處理，最後也認為不需送醫。女友則一臉愧咎，被咬的男友卻表示，狐獴是被逗弄才傷人，自己不怪任何人，只是如此已無法手握機車手把，苦惱如何繼續騎車。

同樣是狐獴飼主的台東方小姐說，自己飼養狐獴許久，近日才又新收小狐獴，這種動物十分可愛，但兇起來也很麻煩，特別是被牠咬傷絕對見紅，許多獴友若怕自己的寵物會咬人，會在頸部掛「我會咬人」小牌子制止想要摸的人。

方小姐表示，狐獴是母系社會，帶頭的是女王，通常脾氣暴躁、好鬥的多是母狐獴，特別是對「負心漢」偷偷與其他狐獴交配的公狐獴及其產下子女絕對不留情，公狐獴反而一般脾氣較好，至於這次反而是男友被咬狀況，推測應該只是要給點教訓而已，而「女王脾氣」易怒，加上牠們有階級意識，實在難理解究竟傷者哪裡惹到女王。

狐獴乖巧時，模樣十分可愛。非當事狐獴。（方小姐提供）

環島騎士遭狐獴咬傷。（記者劉人瑋攝）

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