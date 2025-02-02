渣男陪同參觀校區硬上女友考取大學女 5年後曝光栽了

石男藉口參觀校區後，涉嫌性侵越南籍女友考取大學的女兒，被高等法院高雄分院判刑。（情境照）

2025/02/02 08:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市石姓男子得知越南籍女友的女兒考取大學，假藉帶她參觀校區，並返回住處涉嫌強行侵犯，5年後，被害人見其母與石分手，始提出告訴，高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處他有期徒刑4年半。

判決書指出，2017年間，被告石男獲悉越南籍女友的女兒（當時未滿18歲）小玉（化名）考取國立高雄科技大學，藉口陪同參觀旗津校區，乃於7月16日下午3點多，騎機車載她前往。

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參觀行程結束後，2人返回鹽埕區住處，洪男見小玉因腳傷裹石膏行動不便，涉嫌強行侵犯得逞。5年後，小玉見母與石男分手，已無顧及，於是向鹽埕分局報案，辦案人員傳喚石男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌妨害性自主罪，移送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院依故意對少年犯強制性交罪，判處石有期徒刑4年6月，他不服上訴指出，根本沒有帶小玉參觀校區，其指控子虛烏有；而他的辯護律師則說，證人作證時間距離案發時間太久，加上小玉指述有諸多不合常理及與卷證不符之處，要求改判無罪。

高雄高分院調查，據證人小玉男友等多人做證，及小玉指控內容和對話內容，仍然認定石有罪，判決上訴駁回，尚未定讞。

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