為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    渣男陪同參觀校區硬上女友考取大學女 5年後曝光栽了

    石男藉口參觀校區後，涉嫌性侵越南籍女友考取大學的女兒，被高等法院高雄分院判刑。（情境照）

    石男藉口參觀校區後，涉嫌性侵越南籍女友考取大學的女兒，被高等法院高雄分院判刑。（情境照）

    2025/02/02 08:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市石姓男子得知越南籍女友的女兒考取大學，假藉帶她參觀校區，並返回住處涉嫌強行侵犯，5年後，被害人見其母與石分手，始提出告訴，高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處他有期徒刑4年半。

    判決書指出，2017年間，被告石男獲悉越南籍女友的女兒（當時未滿18歲）小玉（化名）考取國立高雄科技大學，藉口陪同參觀旗津校區，乃於7月16日下午3點多，騎機車載她前往。

    參觀行程結束後，2人返回鹽埕區住處，洪男見小玉因腳傷裹石膏行動不便，涉嫌強行侵犯得逞。5年後，小玉見母與石男分手，已無顧及，於是向鹽埕分局報案，辦案人員傳喚石男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌妨害性自主罪，移送高雄地檢署偵查、起訴。

    高雄地院依故意對少年犯強制性交罪，判處石有期徒刑4年6月，他不服上訴指出，根本沒有帶小玉參觀校區，其指控子虛烏有；而他的辯護律師則說，證人作證時間距離案發時間太久，加上小玉指述有諸多不合常理及與卷證不符之處，要求改判無罪。

    高雄高分院調查，據證人小玉男友等多人做證，及小玉指控內容和對話內容，仍然認定石有罪，判決上訴駁回，尚未定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播