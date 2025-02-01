家屬徵求楊梅休息站4死4傷火燒車救援影片惹議 國道警再發聲

國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生電動車自撞分隔島起火燃燒，釀成4死4傷的重大事故。（資料照）

2025/02/01 11:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生電動車自撞分隔島釀成火燒車造成4死、4重傷重大事故，年關前的重大不幸引發國人震驚、不捨。事發多日後，車禍中死亡的倪姓駕駛家屬昨在網路PO文希望有網友提供當天救人過程影片，「想要了解警消第一時間作為」，引發網友質疑「警消救人還要被了解」；對此，國道公路警察局今天上午重申，楊梅分隊駐地游姓等7名員警聽聞撞擊聲後立即衝出協助救援，不畏火勢第一時間英勇救護現場受困人員，已充分爭取黃金救援時間。

這起電動車在高速公路自撞火燒車事故身亡倪姓駕駛的姊姊昨天透過臉書社團PO文表示：「她弟弟過世、孩子走了、太太和唯一倖存的兒子尚未脫離生命危險，他們不是不理性的人，只能說她弟弟有責任，並沒有要為弟推卸責任，事故發生後家人非常悲痛，希望了解事發過程及救援過程。」

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此貼文立即引發網友質疑聲浪，不少網友留言質疑：「救人還要被釐清，我看下次發生事故應該沒人敢靠近了」、「警消救援？當場燒成這樣又是電池，警消獲報到場可能也無能為力，現場應該都是靠熱心路人幫忙才減輕傷亡人數，不知道妳此篇的用意是指警消有任何問題嗎？」倪男姊姊則回覆稱：「有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為，不便多說，謝謝。」

對此，國道警察局第二大隊今天再度表示，楊梅分隊在事故發生第一時間，游姓等7名員警聽到撞擊聲後就立即衝出協助救援，拿取分隊12支滅火器及尋求服務區商店提供滅火器，與熱心民眾合力將車門打開，分工合作壓制火勢將後座人員安全帶剪斷救出副駕駛座成人與後座小孩，員警第一時間英勇救護現場受困人員，已充分爭取黃金救援時間。

國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生電動車自撞分隔島起火燃燒，釀成4死4傷的重大事故。（資料照）

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