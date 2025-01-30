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    竹東三環幫劉憲治槍擊案 檢察官下午進竹縣刑大複訊

    新竹縣竹東三環幫角頭劉憲治槍擊案，新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻下午3點多進新竹縣刑警大隊複訊，並強調若有進一步發展和細節，會盡快對外說明。（記者洪美秀攝）

    新竹縣竹東三環幫角頭劉憲治槍擊案，新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻下午3點多進新竹縣刑警大隊複訊，並強調若有進一步發展和細節，會盡快對外說明。（記者洪美秀攝）

    2025/01/30 16:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹東鎮黑幫「三環幫」大哥劉憲治24日晚間遭槍擊身亡，檢警「0124專案小組」昨（29）日深夜將涉案的5名嫌犯，分別從台北松山機場及桃園機場押解到新竹縣刑警大隊，今（30）日一早已展開分組問訊，新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻下午3點也進入竹縣刑大，將進一步釐清案情與訊問，蔡宜臻說，若有進一步發展與細節，會對外說明。至於嫌犯是否是頂替，或有他人指使及如何安排出國，蔡宜臻則說，若有進一步消息，就會對外說明。

    竹東三環幫劉憲治槍擊案在5名嫌犯到案後，案情很快就能釐清，對於5名嫌犯為何會犯下殺人的動機與原因，據傳是因劉憲治為人兄殘，對幾個身邊的小弟下手很重，還有小弟被打得很慘，是否因此埋下殺人動機，仍待檢警釐清。

    而昨天投案的5名嫌犯是否是頂替的？又是否遭人指使下毒手，又如何潛逃出國？主任檢察官蔡宜臻強調，目前相關案情都在釐清中，有最新發展及細節，會由檢方發言人對外說明。

    據了解，在警方偵訊後，晚間就會先依殺人及槍砲等重罪移送新竹地檢署，而檢方基於此為重大社會治安案件，應會立即向新竹地院聲押5名嫌犯，並後續進一步釐清相關案情。

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