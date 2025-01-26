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    金門計程車停等紅燈遭莫名追撞 張男疑酒駕闖禍

    張男車輛前方玻璃嚴重破裂，消防人員展開營救。（金門縣消防局提供）

    張男車輛前方玻璃嚴重破裂，消防人員展開營救。（金門縣消防局提供）

    2025/01/26 11:28

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣1輛計程車昨天深夜於環島北路停等紅燈，莫名遭張姓男子駕駛的轎車從後方追撞，結果張男受困車內，經消防人員以油壓破壞器材救出後即刻送醫，幸無大礙；驚魂未定的陳姓計程車運將有輕微擦傷，警方對雙方酒測，張男明顯超標，涉公共危險罪，現場一片狼藉，肇事原因由警方釐清中。

    縣警局金湖分局表示，昨晚10點左右，50多歲的張男駕駛銀色轎車，沿金沙鎮環島北路3段往中蘭方向行駛，在高陽路口追撞前方同向停等紅燈，由陳姓男子駕駛的計程車。兩車碰撞後，路上殘留10幾公尺的零件碎屑，計程車被撞至右方路旁，張男車輛衝往對向車道路旁的號誌燈控制箱柱才停下，還險些與對向迎面車輛發生2度碰撞，張男困車內，滿臉是血，險象環生。

    縣消防局金湖、金沙車組趕抵現場，立即以油壓破壞器材等裝備展開搶救，將張男交由金沙救護車緊急處置後送醫，張男除額頭擦撞受傷，經X光等初步評估，暫無大礙，警方在其車輛後座發現大批包括高粱酒瓶、提神飲料在內的空瓶；被撞的陳姓運將一頭霧水，車尾也幾乎全毀，眼見春節連假，恐怕好一陣子都無法載客做生意。

    金湖分局表示，張男頭部受傷，經送衛福部金門醫院就醫後無大礙；陳男頭部輕微受傷自行就醫，經對雙方駕駛實施酒測，張男酒測值超標，全案依公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦；陳男初步排除酒後駕車。

    金湖分局長楊志源提醒民眾，「喝酒不開車、開車不喝酒」，道路交通管理處罰條例及刑法公共危險罪有關酒駕部分已提高罰責，如果餐敘飲酒後，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    張男車輛撞到路旁燈箱停下。（金門縣警察局提供）

    張男車輛撞到路旁燈箱停下。（金門縣警察局提供）

    金門一輛計程車深夜於環島北路停等紅燈，莫名遭後方轎車追撞，路上殘留零件碎屑。 （記者吳正庭攝）

    金門一輛計程車深夜於環島北路停等紅燈，莫名遭後方轎車追撞，路上殘留零件碎屑。 （記者吳正庭攝）

    張男車輛後座放了一堆「提神」飲料的瓶瓶罐罐。（讀者提供）

    張男車輛後座放了一堆「提神」飲料的瓶瓶罐罐。（讀者提供）

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