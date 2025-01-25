總統：2025的今天許願 讓消防人員零死亡、零重大傷害

總統賴清德到消防局第二大隊向全國消防同仁致意並致贈加菜金。（記者謝武雄攝）

2025/01/25 12:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是春節連假第1天，總統賴清德前往桃園市政府消防局向隊員致意；對於市長張善政提到倉儲業消防漏洞問題，他也要求陪同的內政部長劉世芳協助修改相關法規，儘量讓立院排為優先法案，儘速三讀通過，屆時都能適用受惠；賴總統感性說「在2025年的今天共同許一個願，讓消防人員零死亡、零重大傷害，大家說好不好」，也獲得現場消防人員大聲鼓掌說好。

賴總統是在劉世芳、桃園市長張善政陪同下到達桃園市政府消防局第2大隊隊部，賴總統也致贈加菜金，由消防局第2大隊大隊長戴明杉代表接受，賴總統也祝福隊員們新的一年都能平平安安、順順利利、蛇年行大運。

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他說，消防人員一年365天、一天24小時都不得閒，都必須要全神貫注、全力戒備，尤其是過年期間更辛苦；今年桃園市消防同仁會更加辛苦，因為睽違九年的台灣燈會要在桃園市舉辦，在這種情況下，大家的工作量倍增，負擔更勝以往，所以特別來到桃園向大家表達感謝、加油、打氣之意，跟大家說一聲辛苦了。

賴總統表示，常常看到很多年輕的消防人員救災時不幸罹難，這不僅僅是罹難者家庭、社會也感到悲傷，如今消防各級主管都在這，今年2025年大家可不可以許個願，希望2025年台灣消防救災零死亡，甚至要避免重大受傷，也許有一些輕傷是難免，這是政府能夠注意事情，才會訂這個目標。

賴總統也提到，要達到消防人員零死亡、零重大傷害目標，當然有一些事情要配合，要大家共同努力，尤其桃園市是國門之都、工商大鎮，除倉儲業外，其他化學、易燃物的工廠也多，在這種狀況下，政府要精準的掌握境內每一家工廠的狀況，平常也需要演練，工廠本身也需要有消防救災演練，如果真的發生大火，工廠也要有人員向前往救災的消防人員簡報，換句話說，必須要讓消防弟兄進入火場前就能確實掌握火場狀況，將傷亡情形降至最低，政府要多管齊下。

賴清德說，桃園市政府消防局勤指中心應用AI人工智慧，讓救護車能夠迅速達到醫院，事實上，若缺氧超過四分鐘即使救起來也會變成植物人，縮短送醫時間對受傷的人幫助非常大，也請在場的內政部長劉世芳把桃園的經驗分享給其他縣市，大家共同努力，讓台灣更安全、社會更穩定、台灣一定會更進步。

另張善政提到，現行法規針對工廠附屬倉庫的危險物品有著嚴格規範，要求相關單位定期申報並進行檢查。然而，倉儲危險物品的處理卻沒有被納入同等級的監管中，使得地方政府無法掌握高風險場所詳細情況，形成消防漏洞。

賴清德總統慰問消防局第二大隊，也提到2025的今天許願，讓消防人員零死亡、零重大傷害。（記者謝武雄攝）

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