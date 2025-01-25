人呢？ 逾200萬BMW台61火燒車駕駛「落跑」 警懷疑不單純

1輛新車市價逾200萬元的BMW五系列轎車，昨夜行經鹿港時突然竄火，消防員全力灌救。 （消防局提供）

2025/01/25 11:56

〔記者湯世名／彰化報導〕人呢？1輛新車市價逾200萬元的BMW轎車，昨天（24日）行經彰化縣鹿港鎮省道台61線橋下時突然竄火，火勢相當猛烈，消防員全力灌救後將火勢撲滅，整輛車燒成廢鐵，不料駕駛卻不見蹤影，警方懷疑內情不單純，已根據車號通知車主前來，釐清駕駛「落跑」原因。

鹿港警分局鹿港派出所指出，這起火燒車事件發生在昨天深夜11點多，該輛BMW轎車行經鹿工路與台61橋下的吉安橋時突然竄火，火舌迅速吞噬車輛。

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彰化縣消防局據報派出消防車4輛、救護車1輛、消防人員8人趕往現場，發現火勢相當猛烈，立即部署水線灌救，現場濃煙密布，所幸火勢迅速被撲滅，但車頭與車身嚴重焚燒。

不過警方抵達現場要尋找駕駛時卻遍尋不著，懷疑內情不單純，是否有酒駕行為或其他原因自行離開現場，還要釐清。警方指出，拖吊車已將該輛車拖吊處理，警方也已通知車主前來釐清案情。

1輛BMW轎車昨夜行經鹿港時突然竄火，消防員全力灌救，車頭與車身嚴重焚燒。 （消防局提供）

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