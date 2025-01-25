台積電已婚工程師淪渣男 疑變造身分證騙單身女上床5次判賠15萬

黃女指控李姓工程師隱瞞已婚身分，騙她上床5次，台中地方法院判決李男應賠償15萬元。（情境照）

2025/01/25 10:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台積電李姓工程師已婚，卻謊稱是單身漢，上網結交已離婚的黃姓女子，兩人上床之後，黃女卻接到李男之妻的訊息與電話，詫異得知李男有妻子，她淪為小三，不料，李男卻又欺騙黃女，數日後傳配偶欄空白的身分證照片（疑似變造）給黃女，證實自己已離婚，雙方又發生兩次性行為，黃女又第二度發現李男欺騙她，氣得斷絕往來並提起民事訴訟，以李男騙她上床5次等理由索賠80萬元，李男沒有出庭答辯，法官判決應賠償15萬元，平均騙上床1次賠償3萬元。

已經離婚而單身的黃女，向台中地方法院提起民事訴訟，她主張台積電已婚的李姓工程師，透過交友軟體Omi配對認識她，卻隱瞞自己已婚，與單身想要找對象的她交往，李男隱瞞已婚身分，營造出單身且追求她的虛假外觀，使她陷入錯誤，分別於去年（2024年）8月22日、30日、9月5日同意與李男發生性行為。

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黃女強調，去年9月8日，李男的妻子，突然用李男的LINE帳號傳訊息並打電話給他，她始驚覺李男已婚有妻子，她淪為小三，李男卻給她看離婚協議書，承諾將盡快與妻子離婚，去年9月14日，李男又主動聯繫她，傳給她疑似變造的身分證背面（配偶欄空白），並表示已辦妥離婚手續，她再度被欺騙，與李男繼續交往，並於去年9月20日與25日再次與李男發生性行為，不料，9月26日她偶然見到李男妻子的社群網站，驚覺李男並未離婚，她兩度受騙，遭受晴天霹靂的打擊，再次質問李男，李男還是拍攝疑似變造的身分證背面企圖瞞混過關。

黃女強調，自己對李男信任已遭重重踩碎，雙方交往猶如噩夢與切身之痛，她決定劃下句點求償，李男亦承認有5次性行為，卻毫無歉意及悔意，侵害她的性自主決定權、貞操權等人格權，應賠償80萬元。

台中地院審理時，李男沒有出庭，沒有提出任何書狀答辯，法官認為，李男隱瞞已婚等行為，使黃女陷於錯誤而同意與之性交，該同意顯有瑕疵，李男手段屬背於善良風俗，具有不法性，侵害黃女性自主決定權、貞操權等人格權屬實，且情節重大，應給付賠償精神慰撫金。

黃女求償80萬元，法官審酌李男是研究所畢業，已婚，現擔任台積電工程師，名下有一輛汽車、投資等，認定精神慰撫金應以15萬元為適當；判決李男應賠償黃女15萬元，可上訴。

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