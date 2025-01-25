彰市透天厝惡火死者是南瑤宮修繕人員 寺廟室募款1天湧入10餘萬

28歲男子（右1）生前是南瑤宮修繕工程人員，彰化市公所寺廟室主任盧建州發起募款救濟，短短1天就湧入10餘萬元善款。 （盧建州提供）

2025/01/25 09:20

〔記者湯世名／彰化報導〕不捨！彰化市全福街一棟透天厝23日發生大火，28歲男子與3歲兒子不幸罹難，母女昏迷與死神拔河，市公所寺廟室主任盧建州獲悉大為震驚，因為死者生前是南瑤宮修繕工程人員，家中經濟不佳，因此發起募款救濟行動，短短1天就湧入10餘萬元善款，將盡快交予喪家。

已有285年歷史的縣定古蹟南瑤宮，2023年進行修復工程，工程總經費6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，主要項目包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫榫等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等，預定2年內完工。

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盧建州指出，前天彰化市全福街一棟透天厝發生大火後，他聽到不幸罹難的男子姓名後大為震驚，因為男子目前就是南瑤宮進行修繕的其中1名工人，他們曾多次進行修繕會議，以及到南瑤宮施工現場會勘，甚至前幾天他們還曾在一起開會，沒想到就聽到男子葬身大火的消息。

盧建州表示，男子家境不佳，他本來只是私下找寺廟室幾位同仁一起捐錢，沒想到一呼百應，有愈來愈多人響應，有人一捐就是5000元、1萬元，短短1天就募得逾10萬元，將會盡快把這筆錢交給喪家，希望能盡一點心意，幫助喪家度過難關。

彰化市公所寺廟室主任盧建州發起募款救濟，短短1天就湧入10餘萬元善款。 （盧建州提供）

彰化市公所寺廟室發起募款救濟，各界捐款源源不絕。 （盧建州提供）

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