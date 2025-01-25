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    北市警中正二分局首波打詐專案 查獲幫派組織8團犯嫌35名

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/01/25 09:01

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正二分局執行今年首波為期七天的打詐專案，共計查緝涉詐幫派組織等8團，犯嫌35名，地下錢莊4處。其中，詐領陳姓被害人逾2000萬元的黃姓主嫌也被緝獲。可惜贓款都早已轉移，被害人欲哭無淚。

    警方表示，陳姓被害人是見網站以「保證獲利、穩賺不賠」為號召，因而逐步投入大筆存款，在資金不足下，詐騙集團以「一條龍」的服務方式，貼心協助尋找代書及金主，慫恿被害人抵押房產，待對方失去音訊後，已損失2000餘萬元。

    轄管中正二分局循線溯源追查，逐步鎖定黃姓車手頭主嫌，同時同步匯整其他案件的被害人，釐出其他活躍的詐團組織成員。

    警方利用警政署發佈於1月8日至17日為期10天的全國同步打詐行動進行清剿，先將黃姓主嫌查緝到案。同時共計查緝涉詐幫派組織等8團，犯嫌35名，地下錢莊4處，查扣不法利得新臺幣90萬餘元、進口名車2部、毒品愷他命90公克等證物。

    北市中正二分局表示，「保證獲利、穩賺不賠」就是詐騙，只會造成投資人血本無歸，警方期望民眾遇有可疑情事，應立即撥打165反詐專線求證，以免受害。

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    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查獲竹聯幫堂口涉嫌與詐團勾串。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲竹聯幫堂口涉嫌與詐團勾串。（記者劉慶侯翻攝）

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