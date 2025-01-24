羅廷瑋被控性騷擾沒事 反告賴佳微恐嚇罪判刑4月

2019年中火議題中，賴佳微（圖中）指控羅廷瑋（圖右）逼近說，「要我陪妳嗎？妳越講我就越要靠近」。（記者張瑞楨翻攝賴佳微臉書）

2025/01/24 15:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市民進黨前議員賴佳微，與曾任中市議員的國民黨中市立委羅廷瑋（第六選區，東南中西區），於2019年前後多起議事衝突，賴佳微指控羅廷瑋性騷擾，包括「阿姨，歹勢，我沒有吃那麼辣」、「要我陪妳（賴佳微）嗎？妳越講我就越要靠近」，賴控告羅性騷擾，都不起訴或不成立，羅則以賴在臉書上撰寫「只想殺了羅廷瑋」等文字，控告賴佳微恐嚇危害安全罪，台中地方法院判處徒刑4月，可易科罰金約12萬元與上訴。

賴佳微卸任後，去年曾自我傷害獲救，目前身心狀況仍欠佳，她今天向本報記者表示，「個人從2019年-2023年遭遇羅廷瑋刻意職場性霸凌、跟蹤，而且未獲公平正義判斷，導致精神衰弱並於精神科長期治療。2023年末在FB發表情緒性發言，被告至今法院判決，不滿卻也尊重司法裁定，為了維持穩定的身心狀態，放棄上訴」。

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羅廷瑋於上屆的中市議員任內，與時任議員賴佳微，有多次議事衝突，包括2019年4月花博專案報告，賴指控羅靠近她說，「阿姨，歹勢，我沒有吃那麼辣」，台中地檢署同年7月不起訴，同年10月中火議題中，賴指控羅逼近說，「好想陪她玩喔。要我陪妳（賴佳微）嗎？妳越講我就越要靠近」，但中市政府社會局認定性騷擾不成立，2020年防疫期間，時任衛生福利部長陳時中到一中商圈，賴指控羅故意靠近推擠她，中市政府社會局再度認定性騷擾不成立。

羅廷瑋的主要說法，是賴佳微擾亂議事議程，這些都是公共空間的政治攻防，上述指控都不起訴或不成立，他並質疑是選舉的抹黑手段。

賴佳微議員卸任後身心狀況不佳，去年6月自我傷害後，民進黨民代開記者會聲援她，要求中市議會啟動性平調查，並要羅廷瑋道歉，中市議會拒絕，理由是議員與議會非雇傭關係；羅廷瑋則回應說，請民進黨不要消費賴佳微。

判決書指出，羅廷瑋控告賴佳微，於2022年12月24日，在臉書撰文，以「加害生命、身體之事恐嚇」他，他「心生恐懼」而提出恐嚇罪告訴。

賴佳微答辯說，羅廷瑋「反覆用各種手段騷擾我長達4年，我情緒達到臨界點，所以在自己的臉書發洩情緒」，她並不是要恐嚇羅，律師辯護說，賴發文是心情抒發，也寫明自己沒有要恐嚇羅，況且羅身形壯碩，閱歷豐富，且是現任立法委員，羅並沒有心生畏懼。

上述撰文內容，包括「只有殺了他的衝動喔」，「只想殺了羅廷瑋」等，法官認為，賴佳微撰文語意甚為明確，顯然有恐嚇危安的主觀犯意，至於抒發心情，這是「動機」，不因此影響主觀犯意，羅廷瑋於警詢中證稱，他感到生命安全受威脅而心生畏懼，至於羅的社經地位、閱歷等，與羅是否心生畏懼無關，據此判處賴佳微徒刑4月，可易科罰金與上訴。

賴佳微去年6月自我傷害，民進黨民意代表開記者會聲援她。（資料照）

賴佳微、羅廷瑋之間的「性騷擾」衝突爭議表。（記者張瑞楨製表）

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